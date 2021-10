Den saudiarabiske kronprins Mohamad bin Sulman har for alvor taget al opmærksomhed i Newcastle, efter han købte klubben for omtrent 2,6 milliarder kroner. Men det er ikke den rige prins, der bliver den nye frontfigur for Newcastle.

Det bliver til gengæld forretningskvinden Amanda Staveley, hvis venturekapitalfond PCP Capital Partners ejer ti procent af klubben.

Og godt nok er Amanda Staveley forholdsvis ukendt i Danmark, men det er bestemt ikke tilfældet i dele af Mellemøsten og England. For den nye Newcastle-medejer er en særdeles magtfuld og velhavende kvinde.

Ifølge Daily Mail er hun god for hele 100 millioner pund, svarende til 875 millioner kroner. Og foruden en stor økonomi er Staveley i det hele taget en iøjnefaldende karakter.

Newcastle-fans efter handlen blev gennemført. Foto: LEE SMITH

For forretningskvinden har mange magtfulde forbindelser, og dertil kæmper hun med en sjælden, livstruende sygdom.

Allerede i en tidlig alder, da Amanda Staveley var 27 år, blev hun kåret til årets forretningskvinde af det amerikanske modetidsskrift Harper's Bazaar. Prisen kom, efter hun havde opstartet sin egen succesfulde restaurant og senere hen et konferencecenter med diverse faciliteter.

Efterfølgende har hun blandt andet hjulpet Sheikh Mansour med at købe Manchester City for cirka 1,8 milliarder kroner. Det var i 2008. Handler som den har hjulpet hende til at opbygge et troværdigt ry hos sheiker og andre magtfulde herrer, og hun er endda ifølge The Telegraph betroet af sheikerne som ingen anden ikke-araber. Det kom til udtryk, da Mohamad bin Salman valgte netop Amanda Staveley som en af sine medinvestorer i Newcastle.

Men kronprinsen af Saudi-Arabien er faktisk ikke den eneste royale person, hun har i sin telefonbog. For Amanda Staveley har også royale forbindelser i Storbritannien.

I 2001 mødte Staveley prins Andrew. Forholdet mellem de to udviklede sig romantisk, og to år efter mødet valgte prins Andrew at fri til Amanda Staveley. Det valgte hun at afvise til stor ærgrelse og skuffelse for sin familie. Efterfølgende var hun ikke på talefod med sin mor i tre år.

Amanda Steverly med sin mand. Foto: OLI SCARFF

I dag har hun dog fundet kærligheden med Mehrdad Ghodoussi, som er en yderst velhavende iransk forretningsmand. Sammen har parret blandt andet en stor villa i London til en værdi af omtrent 85 millioner kroner, som de benytter, når de er i England. Til daglig bor de i Dubai.

Men alting er ikke lige let for Amanda Staveley, selvom der er styr på kærligheden og økonomien. Amanda Staveley lider af Huntingtons sygdom, som hun blev diagnosticeret med i 2013.

Sygdommen får over tid dele af hjernen til at stoppe med at fungere, og den kan blive dødelig, 15-20 år efter at de første symptomer viser sig. Heldigvis ser det ud til, at Staveley trods sygdommen har det godt.

Mandag i denne uge mødte Newcastle Uniteds spillere for første gang ind til træning, efter den engelske klub skiftede hænder. Til træningen troppede Amanda Staveley op og hilste på spillerne.