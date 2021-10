Lettelse, jubelbrøl og fest.

Der var gang i gaderne foran Newcastles hjemmebane, da det torsdag blev offentliggjort, at Premier League-klubben var blevet opkøbt. Væk var den udskældte ejer Mike Ashley, og ind kom den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund, der kontrolleres af den stenrige saudiarabiske kronprins, Mohammad bin Salman.

Den begejstring er også at finde i klubbens danske fanklub Toons of Denmark, der har eksisteret siden 1994 og består af omkring 1.000 supportere – og det er selvom Amnesty International og andre humanitære organisationer kritiserer overtagelsen.

B.T. har derfor talt med fanklubbens formand, Lasse Nielsen, der har fulgt klubben tæt, siden han var en lille dreng.

Fanformand i Toons of Denmark, Lasse Nielsen. Foto: Privat Vis mere Fanformand i Toons of Denmark, Lasse Nielsen. Foto: Privat

Hvad tænker du om ejerskiftet?

»Jeg er meget, meget glad. Jeg er altid blevet drillet i min vennekreds med, at jeg er Newcastle-fan. Alle andre er jo med på de andre Big Six-hold (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham, red.). Jeg håber selvfølgelig, at vi kan komme op og kæmpe om titler, men vi er en tæt kerne af Newcastle-fans i Danmark, hvor man også går op i, at det ikke skal blive for stort og mainstream. Det er jeg heller ikke interesseret i. Jeg håber, at vi bliver ligesom Leicester eller Tottenham, hvor vi kommer næste skridt derop ad.«

Hvad tror du, at ejerskiftet kommer til at betyde for klubben?

»De har en kæmpe kapital, så det er næsten uundgåeligt, at de bliver en fast bestanddel i top-fire inden for måske tre, fire år. Det tror jeg. Jeg tror, at det bliver ligesom Manchester City, hvor de starter med at købe et stort navn. De købte Robinho i sin tid. Det kan være, at de henter et stort navn som Harry Kane for eksempel.«

Der er mange humanitære grupper, der er utilfredse med, at bin Salman overtager. Kan du forstå den utilfredshed?

»Nej, man kan sige, at alle klubber i Premier League er ejet af udenlandske investorer. Egyptere, saudiarabere eller thailandske investorer. Jeg tror ikke, at den ene er bedre end den anden. Jeg tror, at det handler om, at vi har fået en gigant ind, der har så mange penge, at jeg tror, han skræmmer mange af de andre.«

Hvad tænker du så om, at han styrer Saudi-Arabien, hvor kvinder er undertrykte, homoseksuelle bliver stenet til døde, og journalister bliver dræbt?

»Ja, men det er ikke Saudi-Arabien, der skal styre Newcastle. Det er investeringsgruppen sammen med forretningsfolkene Amanda Staveley og Reuben-brødrene, David og Simon, der har de sidste tyve procent. Det er deres investeringsgruppe, der skal styre klubben.«

Men bin Salman er vel unægteligt inde over det?

»Ja, han sidder trods alt på 80 procent af kapitalen. Selvfølgelig er han det. Igen kan man sige, at det handler om en investeringsfond. Han investerer jo også i for eksempel Uber (Public Investment Fund ejer 5,3 pct., red.). Hvem bruger ikke det? Selvfølgelig er der noget om det med kvindeundertrykkelse, men igen, hvad er forskellen?«

Men det er jo ikke kun kvindeundertrykkelse. Han har også mord på samvittigheden på en journalist, der arbejdede for Washington Post. CIA har endda konkluderet, at det var ham, der havde orkestreret det mord. Så han er jo ikke helt fin i kanten?

»Nej, det kan selvfølgelig være. Jeg har ikke sat mig helt ind i hans fortid, og hvordan han er kommet derhen, hvor han er nu, og hvorfor han står, som han gør i dag. Så meget har jeg ikke sat mig ind i det. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der er skepsis, men jeg tror, at det er naturligt, når der kommer udenlandske ejere ind. Det er klart, at nogle har paraderne oppe.«

Tror du overordnet set, at Newcastles fans ikke har sat sig ordentligt ind i, hvem han er?

»Det er gået stærkt det sidste døgns tid. Jeg havde slet ikke forventet, at det gik så stærkt. Jeg havde ikke forventet, at det blev til noget. Lige nu er folk bare overskyggende glade for, at tiden med Mike Ashley er forbi.«

Kvindeundertrykkelse, drab på en journalist, drab ved stening, hvis man er homoseksuel. Der er jo mange eksempler på brud på menneskerettigheder. Det har du som fan ikke noget problem med?

»Ikke i forhold til sporten og den investering, der er lagt. Jeg har et problem i forhold til kvindeundertrykkelse og de andre ting, du nævner, men kan Manchester City, PSG og alle mulige andre have ejere, der kommer fra mellemøstlige lande og køre en klub fornuftigt, hvorfor skulle han så ikke kunne det samme? Jeg tror lidt, at folk bare bliver skræmt af, at han har så mange penge, som han har. Han kommer til at ændre rigtig, rigtig meget.«

Newcastle befinder sig lige nu på næstsidstepladsen i Premier League med blot tre point efter syv kampe.