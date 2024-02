Der gik chokbølger gennem dansk ridesport, da TV 2 i november endelig offentliggjorde en Operation X-dokumentar, der påviste skandaløse forhold på hestemilliardæren Andreas Helgstrands træningscenter Helgstrand Dressage.

Optagelser med skjult kamera viste blandt andet, at heste på Helgstrands center havde mærker og sår fra pisk og sporer, hvilket blandt andet førte til, at Helgstrand blev skrottet som landsholdsrytter, blev udelukket fra at deltage i OL og Dyrenes Beskyttelse politianmeldte hestemilliardæren.

Nu stiller hovedpersonen Helgstrand sig så frem og svarer på spørgsmål om skandalesagen. Det sker i et 45 minutter langt interview med TV 2 Nord, der mandag er kommet ud.

»For at slå det fast: Det man ser i Operation X, det er ikke i orden. Man skal ride og passe hestene ordentligt og alt det der.«

»Når det så er sagt, så skal man også huske, at der kommer en muldvarp ind på din ejendom fem uger i træk, optager 200 timers video og ja, det der er på klippet i et minut og 20 sekunder, det ser hammer træls ud - og der var ikke nogen, som var mere rasende end mig,« siger Andreas Helgstrand indledende i interviewet med TV 2 Nord.

Siden kommer han blandt andet ind på, at det var i kamp for sine ansatte, at han tog TV 2 i retten i et forsøg på at holde dokumentaren tilbage.

Han fortæller til TV 2 Nord, at flere ansatte er mærket og sygemeldt med stress på grund af oplevelsen med dokumentaren, hvor en journalist var muldvarp på Helgstrand Dressage.

Han erkender dog, at han ikke har været tæt nok på tingene, når reglerne ikke er blevet overholdt på hans træningscenter.

Han tilføjer dog, at unge heste, som rides til kan se vildt ud - for heste er store, vilde dyr - og havde andre træningscentre et kamera i deres ridehal, ville Helgstrand have svært ved at se dem undgå træls scener, som i TV 2-dokumentaren fra Helgstrand Dressage.

Sagen om Andreas Helgstrand så dagens lys, da han politianmeldte TV 2 tilbage i juni 2023.

»Det er utrolig krænkende, og stærkt bekymrende, at vores medarbejdere og jeg har fået krænket privatlivets fred udelukkende for at skabe en spændende dokumentar,« lød det i en pressemeddelelse i sagen, hvor TV 2 altså fik lov at vise dokumentaren.

