Hun har millioner af følgere på sine sociale medier og er USAs bedst betalte college-atlet.

Gymnastikfænomenet Olivia Dunne er yderst populær, men opmærksomheden kommer med en pris.

På grund af den voldsomme opmærksomhed, der er omkring den 20-årige gymnast, må hun nu tage drastiske metoder i brug for at sikre sit privatliv og sin sikkerhed, skriver Sports Illustrated.

Og det er langt fra første gang, at populariteten giver problemer for Dunne, der blev millionær som 18-årig.

Olivia Dunne har omkring 12 millioner følgere på sine sociale medier. Foto: Jeffrey Mcwhorter/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Olivia Dunne har omkring 12 millioner følgere på sine sociale medier. Foto: Jeffrey Mcwhorter/AP/Ritzau Scanpix

Når hun inden længe tager hul på sit sidste år som collegestuderende på Louisiana State University vil én ting nemlig være helt anderledes end normalt.

Olivia Dunne har set sig nødsaget til ikke længere at møde fysisk op til sine timer, fordi hendes fans ikke respekterer hendes privatliv og sikkerhed.

»Der var nogle ubehagelige oplevelser i fortiden, og jeg vil bare være så påpasselig som muligt. Jeg ønsker ikke, at folk kender mit daglige program og ved, hvor jeg er,« siger hun til mediet Elle.

Stjernegymnasten fremhæver en voldsom episode i starten af 2023, hvor et stævne endte i kaos, fordi tusinder mødte op udelukkende for at få et glimt af hende.

Olivia Dunne har vundet flere medaljer i gymnastik. Foto: Kyle Okita/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Olivia Dunne har vundet flere medaljer i gymnastik. Foto: Kyle Okita/AP/Ritzau Scanpix

I hverdagen, når Olivia Dunne forsøger at passe sine studier og sin sport, bliver hun stoppet af andre studerende, som vil have taget billeder med hende.

På de sociale medier er hun blevet overdynget og chikaneret med ubehagelige beskeder og kommentarer om, hvordan hun klæder sig.

Det har før fået hende til at opfordre folk til at udvise mere respekt.

Nu går hun skridtet længere og dropper sin fysiske tilstedeværelse til undervisningen på universitetet.