Forrige uge mødte hundredvis af fans op til et amerikansk gymnastikstævne i håbet om at se én særlig gymnast – men det hele endte i et større kaos.

Fansene var mødt op for at se den 20-årige gymnast Olivia Dunne, der repræsenterer gymnastikholdet fra Louisiana State University, som skulle møde University of Utah ved et stævne.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet endte det med, at grupperingerne af fans råbte og medbragte bannere med beskeder til Olivia Dunne. Og stævnet endte derfor med at blive forstyrret og afbrudt flere gange.

Og nu tager Louisiana State University konsekvensen og har ansat sikkerhedsvagter omkring deres hold.

»De (fansene, red.) gjorde sig selv til en del af miljøet, men de trak opmærksomheden væk fra, hvad der foregik på gulvet. Det var foruroligende.«

»Sikkerheden for vores atleter er altafgørende for mig som far og træner for disse fantastiske, unge kvinder,« udtaler træner Jay Clark til CNN.

Også uden for hallen var større menneskemængder samlet, hvilket Jay Clark kalder for »upassende«.

Det er særligt gennem sociale medier, at Olivia Dunne er en af de mest populære atleter i sin sport. Hun har eksempelvis seks millioner følgere på TikTok og tre millioner på Instagram.

Ifølge Sports Illustrated er hun også den bedst betalte college-atlet.

Olivia Dunne var i øvrigt ikke på gulvet ved det førnævnte stævne grundet en skade. På Twitter har hun efterfølgende kommenteret hændelsen:

'Jeg vil altid værdsætte og elske opbakningen fra jer, men hvis I kommer til et stævne, beder jeg jer om at vise respekt for de andre gymnaster og miljøet, da vi blot passer vores arbejde,' skriver hun.