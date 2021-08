Den 18-årige amerikanske gymnast Olivia Dunne kan se frem til en hulens masse penge.

Sidste måned besluttede The National Collegiate Athletic Association (NCAA), at alle deres college-atleter har lov til at tjene penge på eget indhold. Det er alt fra sponsorater, produkter, autografer til videoer.

Og det er netop videoer og billeder på de sociale medier, der gør, at Olivia Dunne kommer til at blive forgyldt.

»Hun er en utrolig gymnast og en smuk pige med en vidunderlig personlighed, der kommer til udtryk på de sociale medier,« siger hendes tidligere gymnastiktræner Sara Breaux ifølge News AU .

View this post on Instagram A post shared by Olivia Dunne (@livvydunne)

Olivia Dunne lavede i 2020 en TikTok-profil, der hurtigt fik opbygget en følgerskare.

Hun er den mest fulgte college-atlet i USA på de sociale medier med 5,5 millioner følgere på tværs af TikTok og Instagram.

Det amerikanske medie Newsweek har forudsagt, at Dunne kommer til at tjene millioner af dollar på sit indhold i meget nær fremtid.

Det er Sara Breaux meget enig i.

»Jeg kunne sagtens forestille mig, at hun kunne blive sponsoreret af tøjmærker, morgenmadsmærker eller hvad som helst. Der er mange dygtige atleter, men det er hendes personlighed på de sociale medier, der gør, at hun skiller sig ud,« siger hun.

Olivia Dunne har tidligere optrådt for det amerikanske juniorlandshold i 2017. WME Sports har i denne uge skrevet kontrakt med den unge gymnast.