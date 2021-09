Det var ikke imponerende hele vejen igennem, men FC København kom forrygende fra start i Conference League.

Løverne har nemlig lige besejret Slovan Bratislava på udebane i gruppespillets første kamp med 3-1. Jonas Wind scorede to gange, mens Jens Stage noterede sig for 1-2-scoringen.

Banen i Slovakiet var decideret elendig, og det var derfor svært for københavnerne at spille flot fodbold. Men det er de nok ligeglade med, når de flyver hjem til Danmark med tre point.

Herunder kan du læse B.T.s kommenterede karakterer til FC København-spillerne:

Han var chanceløs ved 1-1-scoringen efter cirka 20 minutter. Derudover blev målmanden ikke testet for alvor – var sikker i sine indgreb og med fødderne.

I ved det godt, men Kevin Diks er en fremragende transfer. Torsdag var han igen flyvende på sin position som højre back – både offensivt og defensivt. Han fremtvang også straffesparket i anden halvleg, som Jonas Wind sikkert sendte i nettet til 3-1.

Du lagde ikke mærke til FC Københavns nye forsvarsspiller torsdag aften. Og det er helt okay. Det betyder, at han ikke begik større fejl i Conference League-opgøret.

Han leverede samme indsats som sin makker. Det vil sige ingen vilde aktioner – hverken positivt eller negativt – og det var, hvad Jess Thorup havde brug i Slovakiet.

Han er en lovende spiller, som ikke havde sin bedste kamp mod Slovan Bratislava. Victor Kristiansen havde ikke taget sit sædvanlige skarpe venstreben med. Heldigvis kommer der kampe, hvor der bliver mere brug for det.

Kaptajnen fik et ordentlig slag i hovedet i begyndelsen af kampen. Han fortsatte selvfølgelig og lavede flere fejl end under normale omstændigheder. Carlos Zeca fik dog arbejdet sig ind i kampen i anden halvleg, hvor han havde flere gode aktioner.

Han er stadig ikke så dominerende, som flere ellers havde forventet, han ville være, da FC København hentede ham i Italien. Lukas Lerager var den mest anonyme på løvernes midtbane, og det var derfor ikke overraskende, at han blev taget ud efter 79 minutter.

Du får en indsats, når du sender Jens Stage på banen. Torsdag leverede han en stærk indsats, som kastede et mål og et gult kort af sig. Det er måske ikke den første, du nævner i FC København-truppen, men han er guld værd for københavnerne. Han blev skiftet ud efter 86 minutter.

Hvilket ord skal vi efterhånden sætte på Pep Biel? Topform rækker snart ikke mere. FC Københavns kreatør var igen flyvende på den offensive midtbane. Han lavede således to oplæg, mens det var hans afslutning, der førte til straffesparket i anden halvleg. Han forlod banen efter 86 minutter.

Han er altså en spændende ung spiller, ham her. Det er ikke det hele, som lykkes for ham, men han prøver alligevel gang på gang, og det er forfriskende at se. William Bøving leverede en udmærket indsats i Slovakiet, hvor han også var tæt på at score. Desværre prællede afslutningen af på overliggeren. Han blev skiftet ud efter 71 minutter.

Det var genialt, da Jonas Wind sendte Pep Biel i dybden efter en vundet duel midt på banen. Det resulterede i FC Københavns 2-1-mål. Landsholdsangriberen scorede derudover to mål. Et på hovedstød, et på straffespark. Han har et imponerende niveau, og man forstår godt, at flere klubber i Europa holder øje med ham. Målscoren blev skiftet ud med lidt over ti minutter tilbage.

Blev sendt på banen efter 71 minutter. Uden for bedømmelse.

Blev sendt på banen efter 79 minutter. Uden for bedømmelse.

Blev sendt på banen efter 79 minutter. Uden for bedømmelse.

Blev sendt på banen efter 86 minutter. Uden for bedømmelse.

Blev sendt på banen efter 86 minutter. Uden for bedømmelse.

Han havde valgt samme startopstilling for tredje kamp i streg, og det var den helt rigtige beslutning. Det kører for Jess Thorup efter en svær start i København. Hatten af for det arbejde.