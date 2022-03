Cecilia Lonning-Skovgaard stopper som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Det skriver hun tirsdag aften på Facebook.

»Jeg har her til aften valgt at stoppe som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Det gør jeg, da de mange negative pressehistorier i de seneste måneder skygger for partiet og for muligheden for at føre borgerlig-liberal politik i København. Det ønsker jeg ikke,« skriver hun.

Den seneste tid er skandalerne stået i kø for den nu tidligere borgmester.

Først blev det afdækket, hvordan jobcentrene, der hørte under Cecilia Lonning-Skovgaards forvaltning, ikke henviste ledige til virksomheder, der manglede arbejdskraft.

I den forbindelse forsikrede borgmesteren, at hun intet kendte til det, hvilket senere viste sig at være løgn.

Senest har B.T. kunnet fortælle om en mildesttalt skrækindjagende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen på Københavns Rådhus.

Undersøgelsen, der er lavet af Arbejdsmiljø København, viser, at 24 ud af 188 ansatte i Cecilia Lonning-Skovgaards forvaltning har oplevet krænkende adfærd fra det politiske niveau.

Det fik seks fagforbund til at tordne mod Cecilia Lonning-Skovgaard, der ifølge undersøgelsen gik forrest med krænkende adfærd.

»Jeg tager undersøgelsen dybt alvorligt og hæfter mig ved, at 24 medarbejdere har haft en dårlig oplevelse med det politiske niveau. Det er 24 for mange. Det tager jeg til mig, og det vil jeg ændre,« sagde Cecilia Lonning-Skovgaard til B.T. i mandags.

I samme interview slog hun dog fast, at hun godt kan blive siddende som borgmester.

Helt konkret stillede B.T. dette spørgsmål til Cecilia Lonning-Skovgaard:

Kan man godt sidde som borgmester med et stort ansvar og samtidig have 24 ansatte under sig, der har oplevet krænkende adfærd?

»Ja, det kan man godt. Jeg er demokratisk valgt og har en kæmpe opgave sammen med medarbejderne, som vi skal løse for københavnerne,« svarede hun.

Men tirsdag er en enstemmig bestyrelse i Venstres Ungdom blevet enige om, at hun bør trække sig omgående.

»Vi har ikke tillid til Cecilia Lonning-Skovgaard mere, og vores opfordring til hende er, at hun trækker sig som borgmester nu,« siger Emil Nørrevang, formand for Venstres Ungdom i København.

Og senere tirsdag har Cecilia Lonning-Skovgaard så meldt ud, at hun stopper som borgmester.

Stik imod, hvad hun sagde til B.T. i mandags.

Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, udtrykker i en kommentar til Ritzau forståelse for den nu tidligere borgmesters beslutning.

»Jeg har respekt for, at Cecilia Lonning-Skovgaard har besluttet at trække sig som borgmester. Det står klart, at ingen var tjent med den nuværende situation. Jeg håber, at alle nu vil komme godt videre,« siger han.