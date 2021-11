Var det forkert, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) tog til kommunal valgkamp på Ærø samme dag, Taleban indtog Kabul?

Og var det helt efter bogen, at ministerens særlige rådgiver havde sørget for, at hun fik lift af Marinehjemmeværnets kutter til besøget?

Det var de to helt afgørende spørgsmål, da Trine Bramsen torsdag formiddag igen var indkaldt til samråd om hendes meget omtalte besøg hos Ærøs socialdemokratiske borgmester i august.

Lige som ved det første samråd om Ærø-turen i september var tonen hård fra de borgerlige partier, mens Trine Bramsen mange gange rystede på hovedet og spærrede øjnene op.

Forsvarsminister Trine Bramsen ankommer til genoptaget samråd om ministerens ophold på Ærø, samtidig med at Forsvaret stod foran en evakuering fra Afghanistan, torsdag den 11. november 2021.

»Jeg kan ikke genkende billedet af, at jeg ikke var til at komme i kontakt med på Ærø. Der er telefonforbindelse i det sydfynske,« sagde Trine Bramsen og tilføjede:

»Jeg kan ikke bare lukke mig inde i rum i ministeriet og bare sidde og kigge på en skærm.«

Fra Christoffer Melson, der er fungerende forsvarsordfører for Venstre, lød spørgsmål:

Vil det sige, at en anden gang, vi står over for en af de største kriser i nyere Danmarkshistorie, så vil proceduren fra Forsvarsministeriet være, at ministeren sammen med sin særlige rådgiver kan være på en kutter for at kunne føre kommunal valgkamp?

Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august.

»Det væsentlige er, at man kan komme i kontakt med mig,« lød svaret fra ministeren.

»Vi må bare sige, at der er enighed om, at vi er uenige om det her,« sagde Venstre-manden.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det var efter reglerne, at Trine Bramsens særlige rådgiver havde sørget for, at hun fik lift af Marinehjemmeværnets kutter til at føre kommunal valgkamp for socialdemokratisk borgmester, kom samme svar igen og igen.

»Jeg kan bare gentage, at Forsvarsministeriet har foretaget juridisk vurdering af det samlede besøg og planlægning, og den klare vurdering er, at det er foregået efter alle gældende forskrifter,« svarede Trine Bramsen, og konstaterede dermed, at også den meget omtalte mail fra den særlige rådgiver om at få lift fra Marinehjemmeværnet, var inden for reglerne.

En time tog samrådet, og selv om der langtfra blev opnået enighed, så er der ikke indkaldt til et tredje samråd om Ærø-besøget samme dag, Kabul faldt.

Trine Bramsen hastede videre efter samrådet, men B.T. nåede at stille dette spørgsmål:

Trine Bramsen, kan du ikke svare på, om du igen vil tage til Ærø eller andet sted for at føre kommunal valgkamp i en så alvorlig situation?

»Jeg har svaret på spørgsmål,« sagde Trine Bramsen og vendte om for at gå ned ad trappen på Christiansborg.

Vil du slet ikke stille op til interview med B.T. her efter samrådet?

Men det sidste spørgsmål svarede forsvarsministeren aldrig på.

Hun hastede videre ned ad trappen.

Umiddelbart er sagen nu slut uden flertal for nogen næse eller andre konsekvenser.

Der var nemlig ikke nogen af regeringens støttepartier til stede under andet samråd om Ærø-sagen torsdag.

Der var kun borgerlige partier.

Og oppositionen kan alene ikke tage nogen beslutninger om nogen former for konsekvenser for en minister, da det kræver et flertal.

De Radikales forsvarsordfører, Martin Lidegaard, har ellers kaldt Trine Bramsens Ærø-tur for 'torskedumt', men han blev væk fra samrådet torsdag.

»Jeg har ikke yderligere at sige her fra,« skrev han i en mail til B.T. torsdag eftermiddag.

Fra Venstres Christoffer Melson er der denne konstatering efter samrådet:

»Det er en meget speciel måde at arbejde på. Det her er en regering, der hele tiden skubber rammerne for, hvordan man kan bruge embedsværket til egen fordel,« sagde han og tilføjede:

»Jeg håber, at vi med tiden kan tale os lidt mere ind på, hvordan en minister skal agere i så alvorlig en situation.«