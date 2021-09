En helt central mail modsiger forsvarsminister Trine Bramsens forklaring i skandalen om hendes besøg på Ærø, mens Taliban indtog den afghanske hovedstad Kabul.

Nu kræver forsvarsordførere, at hun lægger alt frem.

Trine Bramsen har fået massiv kritik for at føre valgkamp med den socialdemokratiske borgmester på Ærø 15. august, mens Kabul var ved at falde, og dansk forsvar stod over for en risikabel evakueringsindsats.

Siden har B.T. afdækket, hvordan ministeren brugte Marinehjemmeværnet til at få et lift, hvilket ifølge eksperter er ulovligt. Trine Bramsen må ikke bruge Forsvarets materiel som transport til private formål.

Trine Bramsen forklarede fredag eftermiddag i et samråd, at det var Marinehjemmeværnet, der 10. august foreslog at sejle ministeren til Ærø.

Men en mail, som B.T. har fået aktindsigt i, viser derimod, at Trine Bramsens spindoktor allerede i juni fik ideen om at bruge skibet til at sejle til Ærø.

For 17. juni skrev Bramsens spindoktor, Josephine Jørgensen, til Ærøs borgmester:

'Vi prøver, om vi kan få et lift af Marinehjemmeværnet fra Svendborg til Ærø, men derudover behøver besøget ikke være forsvarsrelateret.' Se mailen i bunden af artiklen.

Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk Vis mere Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk

Efter fredagens samråd forsøgte B.T. at få Trine Bramsen til at forklare, hvordan det hænger sammen – se interviewet i toppen af artiklen.

Trine Bramsen, i juni måned skriver din særlige rådgiver en mail til borgmesteren på Ærø, hvor der står, at I forsøger at få et lift af Marinehjemmeværnet. Hvordan kan du så sige, at det er Marinehjemmeværnets eget forslag?

»Det, jeg kan forholde mig til, er den faktiske vurdering af det gennemførte besøg. Der har Forsvarsministeriet vurderet, hvad der har været indgået af aftaler, hvad der har været af korrespondance, og på den baggrund kan ministeriet konstatere, at det er et besøg, der har været gennemført efter alle gældende forskrifter,« svarede Trine Bramsen.

Et svar, der ifølge Konservative er dybt utilfredsstillende.

»Af de e-mail, som B.T. har kunnet afdække, fremgår det jo tydeligt, at det er Bramsens særlige rådgiver, der først får ideen om at bruge Marinehjemmeværnets skib til at sejle til Ærø,« siger forsvarsordfører Niels Flemming Hansen og tilføjer:

»Når Trine Bramsen så forsvarer sig ved at henvise til en juridisk vurdering foretaget af sit eget ministerium, må hun jo lægge den vurdering og dokumenterne bag frem. Det vil vi bede om at få inden næste samråd.«

Trine Bramsen forklarede på samrådet, at ministeriet har gennemgået al korrespondance om sagen.

»Men spørgsmålet er, om mailen fra den særlige rådgiver er indgået i ministeriets vurdering af sagen. Det er vi nødt til at få klarlagt,« siger Niels Flemming Hansen.

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete' på Ærø. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S), som er partiets nye borgmesterkandidat på Ærø til kommunalvalget til november. De står foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete' på Ærø. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen blev fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Foto: Privat foto, Socialdemokratiet på Ærø

Også Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, er kritisk.

»Alt tyder på, at det her ikke handlede om Forsvaret, men om, at hun skulle transporteres til valgkamp på Ærø. Så når Trine Bramsen gentager, at det er ministeriets vurdering, at liftet til Ærø er lovligt, så lad os se, hvad det juridiske grundlag er. Så kan vi se, om forklaringen holder vand – eller om det bare er noget, hun har fundet på til lejligheden?«

B.T. har spurgt Trine Bramsen, om hun vil fremlægge den såkaldte 'faktiske vurdering'.

Som svar har Forsvarsministeriet sendt en mail, der ikke svarer på spørgsmålet.

Det er ikke første gang, at Trine Bramsen bruger ministeriets vurdering som sit forsvar.

B.T. har siden 8. september forsøgt at få svar på, hvad det juridiske grundlag bag vurderingen er.

»Forsvarsministeriet har ikke yderligere at tilføje,« lød svaret.

Venstre har varslet, at de indkalder Trine Bramsen i et nyt samråd om sagen.