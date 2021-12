Efter at have ramt – og kæntret – det danske fragtskib 'Karin Høj' fortsatte det britiske fragtskib 'Scot Carrier' på den planlagte rute.

Sådan lyder det nu fra den svenske redningstjeneste.

»De var ikke rigtigt bevidste om, hvad der var sket. De vidste ikke, hvad de havde ramt,« siger Maria Boman, redningsleder ved Sjö- och flygräddningscentralen, til Expressen.

Over for mediet fortæller en anonym kilde, der var til stede på samme central, da ulykken skete natten til mandag vest for Bornholm, videre, at 'Scot Carrier' først standsede og vendte om, da de blev bedt om det af den svenske redningstjeneste.

Tydelige skader i stævnen af 'Scot Carrier'.

Her havde man registreret, at noget var sket.

To danske søfolk fra 'Karin Høj' var siden mandag genstand for en omfattende eftersøgning, og den ene blev siden af dykkere fundet død ombord på det kæntrede skib. Den anden er endnu ikke fundet.

Svensk politi har anholdt to besætningsmedlemmer, en britisk og en kroatisk statsborger, fra 'Scot Carrier'. Indtil videre er der mistanker om spiritussejlads, grov uagtsomhed i søtrafik og uagtsomt manddrab.

»De var chokerede, da vi kontaktede dem. De indså, hvad der var sket, da vi talte med dem, og de vendte om og satte en lille gummibåd i vandet for at hjælpe med eftersøgningen,« siger Maria Boman fra Sjö- och flygräddningscentralen.

Tydelige skader midt på 'Karin Høj'.

En ekspert fra svenske Sjöfartsverket, Joel Smith, har svært ved at tro på en forklaring om, at mandskabet på 'Scot Carrier' ikke bemærkede, at de ramte det danske skib.

»Det er usandsynligt, at man skulle kollidere med et andet fartøj og ikke bemærke det. Så må man sove utroligt tungt,« som han udtrykker det til Expressen.

Sydsvenskan har på baggrund af data desuden kortlagt, hvordan de to skibe nærmest sejlede side om side syd om Sverige, inden 'Scot Carrier' få minutter inden kollisionen foretog et kraftigt højresving og sejlede direkte ind i 'Karin Høj'.

Også Forsvarets Operationscenter har over for B.T. fortalt, at det tyder på, at det britiske fragtskib påsejlede det danske.

'Scot Carrier' ligger nu i Ystad.

»Der skal en havarikommission ind i det her, og indtil da kan man ikke sige noget med sikkerhed, men det ligner, at det britiske skib er sejlet ind i det danske skib cirka midtskibs,« har vagthavende Jesper Berthelsen, der også peger på den måde, hvorpå 'Karin Høj' kæntrede:

»Det kan man se, i og med at skibet er væltet rundt på den måde, som det er. Hvis det var blevet ramt i stævnen (i forenden, red,) eller i hækken (i bagenden, red.), var det nok ikke væltet rundt på den måde. Det væltede meget hurtigt rundt med bunden i vejret.«

Billeder af de to skibe viser det samme.

'Scot Carrier' har tydelige mærker i stævnen, hvor der er buler og afskrællet maling, som det kunne ses, efter at det mandag lagde til i Ystad.

På samme måde kan man på 'Karin Høj' se en kæmpe bule og endda et hul cirka midt på skibet.

»Ud fra de billeder, vi har set, ser det ud til, at det danske fartøj er blevet påsejlet. Der er tydelige skader,« siger Angelica Anbring fra redningstjenesten.

Samtidig er der stor forskel i størrelse på de to skibe.

'Karin Høj' er 55 meter lang og ni meter bred, mens 'Scot Carrier' er 90 meter lang og 15 meter bred – og altså næsten dobbelt så stort. Ifølge Jesper Berhelsen fra Forsvarets Operationscenter vil det »næsten altid« gå ud over det mindste skib i en kollision.

Et endelig skyldsspørgsmål skal nu fastlægges i en havarikommission, hvor de svenske myndigheder samarbejder med de danske og britiske. Det kan vare syv-ti måneder.