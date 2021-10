»Vi er bekymrede over brugen af censur, og det har vi nu meddelt vores gruppe i Folketinget.«

Meldingen kommer fra Mia Nyegaard (R), der er socialborgmester i Københavns Kommune.

Årsag?

B.T. har i weekenden afdækket, hvordan transportminister Benny Engelbrecht (S) i maj i år lagde en censureret rapport om økonomien bag Lynetteholmen frem på Folketingets hjemmeside.

Det skete, flere dage efter Folketinget havde 1.-behandlet lovforslaget om, hvorvidt Lynetteholmen overhovedet skulle opføres, og da Folketinget 4. juni i år stemte loven igennem, skete det altså blandt andet på baggrund af et censureret beslutningsgrundlag.

Lynetteholmen er en endnu ikke anlagt kunstig ø i Københavns Havn, som skal huse boliger til 35.000 københavnere og tusindvis af arbejdspladser. Først i år 2070 ventes øen at være fuld udbygget,

Da forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede Lynetteholmen-projektet på et pressemøde 5. oktober 2018 flankeret af blandt andre Københavns overborgmester, Frank Jensen, lød det skråsikkert, at projektet ville være selvfinansierende og ikke ville koste skatteyderne en krone.

Men det er meget usikkert, om den udmelding holder. Hvis de usikre forudsætninger skrider, kan skatteborgerne ende med en milliardregning.

B.T. er i besiddelse af den ucensurerede udgave af rapporten og har sammenholdt den med den censurerede udgave.

Under overstregninger gemmer sig en række forudsætninger, der kan rokke voldsomt ved økonomien i projektet.

Det forudsættes blandt meget andet, at det 350.000 kvadratmeter store rensningsanlæg Lynetten på Refshaleøen flyttes til Avedøre inden 2035, så der kan byudvikles på de 350.000 kvadratmeter og skaffes penge til metro og vej til Lynetteholmen på den måde. Det er der ingen aftale om.

Det fremgår heller ikke, at selskabet bag Refshaleøen forudsættes frivilligt at give 1,7-2,2 milliarder kroner til projektet. Det er der heller ingen aftale om.

Under overstregningerne gemmer sig også hele Lynetteholmens såkaldte åbningsbalance. Det er her, hele projektets grundlæggende økonomi – aktiver, likvider, gældsforpligtelser mv. – gennemgås.

På Københavns Rådhus har oplysningerne om censuren i rapporten vakt vrede.

Københavns Kommune er nemlig dybt involveret i det kommende byggeri af Lynetteholmen gennem sit medejerskab af selskabet By og Havn.

»Der er selvfølgelig fordele og ulemper ved et så stort byggeri som Lynetteholmen. Men når der skal tages beslutning om et så stort byggeri, er det vigtigt, at der ikke er noget, der er mørklagt og censureret væk,« siger Mia Nyegaard og tilføjer:

Mia Nyegaard (R) er socialborgmester i Københavns Kommune. Foto: Anne Bæk Vis mere Mia Nyegaard (R) er socialborgmester i Københavns Kommune. Foto: Anne Bæk

»Vi talte om det på vores møde hos Radikale i Borgerrepræsentationen i går (mandag, red.), og vi har nu sendt den her bekymring til vores folketingsgruppe.«

Også SF på Københavns Rådhus er bekymret over censureringen af en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for Lynetteholmen.

»Det er helt klart, at der ikke skal være nogen hemmeligholdelse at oplysninger,« siger Klaus Mygind, der er gruppeformand for SF i Københavns Rådhus.

I blå blok på rådhuset er der også kritiske spørgsmål til hemmeligholdelsen.

Se hvad ministeren holder hemmeligt Det er disse oplysninger fra den fortrolige rapport om finansieringen af Lynetteholmen, transportminister Benny Engelbrecht har fået censureret bort i den rapport, han har offentliggjort for Folketinget: Hele den såkaldte åbningsbalance for det statslige/kommunale selskab Lynetteholmen I/S (LIS) holdes skjult for Folketinget. Det er her, hele projektets grundlæggende økonomi (aktiver, likvider, gældsforpligtelser mv.) gennemgås. Det står på side 16 i rapporten. Men i den censurerede rapport til Folketinget ser samme side sådan her ud: Andre oplysninger, der er bortcensureret i rapporten til Folketinget: Væsentlige oplysninger om, hvordan finansieringen fra LIS til metro og ny ringvej tænkes organiseret, herunder den øgede risiko LIS tager, hvis LIS ikke kun sælger byggeretter på Lynetteholm, men i stedet selv udvikler ejendomme.

At det forudsættes, at REDA (selskabet bag Refshaleøen) skal bidrage med en frivillig betaling til projektet på 1,7-2,2 mia. kr.

En pengestrømsanalyse, der dækker perioden 2020-2035.

At det forudsættes, at LIS opkøber områder omkring Lynetteholmen til byudvikling, herunder dele af Kløvermarken samt BIOFOS' gigantiske rensningsanlæg Lynetten på Refshaleøen.

At det er en forudsætning for det storstilede projekt, at rensningsanlægget på 350.000 kvadratmeter skal være flyttet til Holmene ved Avedøre senest i 2035, så der kan byudvikles på de 350.000 m2.

At det forudsættes, at LIS skal bidrage med 1,1 mia. kr. til Nordhavnstunnelen. Byggeretspriserne, som er væsentlige for LIS' indtægter, på Refshaleøen, Kløvermarken og området Quintus. Værdiansættelsen af udvikling, udlejning og efterfølgende salg af ejendomme i regi af LIS. At det forudsættes, at LIS' opkøb og udvikling af Refshaleøen kan bidrage med 2,9-3,9 mia. kr. Quintus- området med 200 mio. kr. og Kløvermarken med 1,6-2,1 mia. kr. Kilde: Den originale rapport om finansieringen af Lynetteholmen, B.T. er besiddelse af.

»Er oplysningerne videregivet til kommunen og i givet fald i hvilken form? Hvis oplysningerne er kommunen i hænde, og såfremt de ikke er forelagt Borgerrepræsentationen, hvornår sker dette så?,« lyder det i et skriftligt spørgsmål fra Dansk Folkepartis Finn Rudaisky til overborgmester Lars Weiss.

Torsdag er byggeriet af Lynetteholmen i fokus på Københavns Rådhus.

Enhedslisten og Alternativet har stillet forslag om at udsætte det gigantiske byggeri, fordi der er en række uafklarede spørgsmål om økonomien samt en række usikkerheder omkring miljøpåvirkning af blandt andet Øresund og Køge Bugt.

Ingen af de andre partier på Københavns Rådhus vil imidlertid støtte forslaget om, at byggeriet udsættes.

»Vi mener, at det er vigtigt at komme i gang. Men det er vigtigt, at der ikke er censur af oplysninger,« siger Mia Nyegaard.

Transportminister Benny Engelbrecht har på ministeriets hjemmeside afvist, at noget er hemmeligholdt, selvom store passager i rapporten fortsat er overstreget.

»Rapporten fra EY er hverken ny eller fortrolig. Den ligger på Folketingets hjemmeside med forklaring på de dele, der er undtaget. Derudover er der en grundig forklaring på, hvorfor den i første omgang blev stemplet fortroligt,« skriver ministeren.