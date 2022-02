Det kan godt være, at Martin Thorborgs kone, Jannie Buch Thorborg, har klaret sig fint uden andre kvinders hjælp eller gode råd. Men det er langtfra alle iværksættere, der har det så let.

Sådan lyder det fra flere kvindelige iværksættere, der har taget til genmæle efter Thorborgs opsang, der har skabt en ophedet debat.

»Jeg synes, at det er ufint og uanstændigt, og jeg ved slet ikke, hvor hun har været, siden hun forestiller sig, at det er sådan, det foregår.«

Sådan lyder det blandt andet fra iværksætteren Laura Vilsbæk, der driver en virksomhed, hvor hun underviser og oplærer folk i bestyrelsesarbejde.

Jannie Buch Thorborg er gift med Martin Thorborg. Foto: Privat Vis mere Jannie Buch Thorborg er gift med Martin Thorborg. Foto: Privat

Hun er en af de mange kvinder, der er faret til tasterne på de sociale medier, hvor Thorborgs opslag bliver diskuteret heftigt.

Flere kvinder mener, at de har fået meget ud af kvindenetværkene:

»Her er jeg 100 procent ikke enig. Faktisk føler jeg tit, at mænd kan have en nedladende kommentar, hvis man for eksempel stiller et måske lidt dumt spørgsmål omkring investering. Det oplever jeg aldrig i et kvindeforum. Faktisk lige modsat. Føler mig tryg i et kvindeforum,« skriver en kvinde i en Facebookdebat om emnet.

Den 39-årige Jannie Buch Thorborg, der i fjor blev gift med Jubii-stifteren, lagde nemlig ikke fingrene imellem, da hun forleden i opslag på Facebook langede ud efter de lukkede kvindenetværk for blandt andet iværksættere, som hun mener 'degraderer og latterliggør kvinder'.

Laura Vilsbæk er uenig med Jannie Buch Thorborg. Foto: Inge Lynggaard Hansen Vis mere Laura Vilsbæk er uenig med Jannie Buch Thorborg. Foto: Inge Lynggaard Hansen

Men den holdning forstår Laura Vilsbæk slet ikke.

»Jeg kan overhovedet ikke genkende det, og jeg undrer mig. Jeg ved ikke, om hun har været en del af et netværk, for så synes jeg, at det har været et underligt netværk, hvis det har været hendes oplevelse,« siger hun.

Hun er selv medlem af kvindenetværket 'Bestyrelseskvinder', som hun kalder et 'synlighedsprojekt'.

»Der sidder vi ikke og klapper hinanden på skulderen. Men når mænd siger, at de gerne vil have kvinder ind i bestyrelserne, og så siger, at de er svære at finde, så kan vi sige: 'Nej, det er de ikke, for der er 200 kompetente bestyrelsesuddannede kvinder lige her'.«

Jannie Buch Thorborg startede sin iværksætterkarriere som 25-årig, da hun kedede sig, mens hun var på barsel med sin søn. Dengang boede hun i Tyskland og startede en møbelproduktion i Asien, hvorfra hun solgte møbler til hoteller, og siden har hun haft flere andre startups.

Hun har uddybet over for B.T., at hun mener, at det ødelægger ligestillingen, når kvinder skal have særlige grupper.

»Jeg føler, at det går imod ligestillingen at lave de der lukkede grupper, og hvis mændene lavede det, er du da sindssyg, så ville kvinderne gå fuldstændig amok,« sagde hun og forklarede, at hun mente, at det ville være bedre, hvis kvinder og mænd kunne lære af hinanden.

Det er Laura Vilsbæk ikke uenig med hende i, men hun mener, at der bør være plads til begge dele:

»Jeg synes, at kvindenetværk gør noget godt, og jeg er selv glad for at være med i kvindenetværk, ligesom jeg også er glad for at være med i et mandenetværk. Jeg synes ikke, at det ene udelukker det andet.«

Det er dog ikke alle på de sociale medier, der er uenige med Jannie Buch Thorborgs opsang.

»Sådan, Jannie. Jeg er helt enig med dig. At lave kvindekvoter latterliggør og degraderer kvinder til små svage væsner. Det er vi ikke. De kvinder, der vil til tops og være succesrige, bliver det,« lyder det fra Brigitte Bes Susott.

Også sangerinden Maria Montell giver sit besyv med:

»Jannie, du' jo bare skarp, og jeg stemmer i,« skriver hun.