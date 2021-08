Han var lige blevet skilt og havde netop fået nøglerne til sit hus, som han ikke engang var flyttet rigtig ind i. Derfor var Martin Thorborg heller ikke i særlig godt humør, da han i 2017 skulle til Spanien for at holde foredrag.

Men han tog alligevel afsted, og det priser han sig lykkelig for i dag. På turen mødte han sin kommende hustru, Jesper Buchs søster Jannie Buch, som han lørdag blev gift med.

»Jeg er meget lykkelig og tilfreds, så der er sgu ikke noget at klage over,« lyder det fra Jubii-stifteren Martin Thorborg, da B.T. ringer for at høre, hvordan brylluppet gik.

»Det var en kanon fest. Det siger folk også – og endda en af de bedste. Det vælter ind med beskeder om, at det var den bedste fest, som folk nogensinde har været til,« jubler mangemillionæren, mens han fortæller om brylluppet og den efterfølgende fest, der blev holdt i hans strandvejsvilla i Skodsborg nord for København, som han købte af Brian Laudrup i 2017 for 11 millioner kroner.

Det var en giftefoged fra kommunen, der kom forbi for at vie parret. Foto: privatbilleder

Både Jannie Buch og Martin Thorborg, der nu hedder Martin Buch Thorborg, havde været gift tidligere ved store kirkebryllupper og ønskede derfor et mindre formelt bryllup.

»Vi har været til så mange bryllupper i vores liv, og det der med at sidde ved lange borde og røvkede sig og høre onkel eller tante dit og dat sidde og fortæller indspiste historier i langsom gengivelse, det gad vi ikke,« siger Thorborg, der fik en giftefoged fra kommunen til at forestå vielsen foran de 115 gæster.

»Det tog fem minutter. Og så skruede vi for fuld skrald op for festen med tre dj's og MC Einar og alt muligt.«

Martin Thorborg, der i maj fyldte 51 år, havde egentlig slet ikke tænkt, at han skulle have en kæreste så tidligt efter sin skilsmisse. Og det var også et rent lykketræf, at han mødte Jannie Buch.

Jannie Buch fik et ordentlig kys af sin nye mand efter vielsen. Foto: Privatbilleder

Thorborg kendte iværksætteren Jesper Buch, der er kendt fra ‘Løvens hule’, fra nogle tidligere iværksætterprojekter og havde sagt ja til at holde et oplæg på Buchs iværksætterevent i spanske Marbella, hvor Buch tidligere har boet.

Her hjalp Jannie Buch sin storebror med blandt andet at hente og bringe de mange oplægsholdere, der skulle bo i Jesper Buchs store villa, til og fra lufthavnen:

»Jeg kendte slet ikke noget til Jespers familie overhovedet. Jeg kendte ham kun som en kollega i branchen, så da jeg blev hentet af hende i lufthavnen, så kunne jeg godt se, at hun var en meget smuk pige,« siger Thorborg om det første møde med den dengang 35-årige Jannie Buch.

»Og så fandt jeg ud af, at hun udover at være køn også var it-uddannet og har været it-chef i medicinalvirksomheder, været iværksætter i ti år og boet i udlandet i 12 år. Så hun er en temmelig spændende pige, og vi klikkede meget godt, og her står vi i dag.«

Jesper Buch er nu Martins Thorborgs svoger.

Jannie Buch var – ligesom Thorborg – dengang også lige blevet skilt. Hun boede dengang i Kolding med sin søn, der i dag er 12 år.

Siden er både hun og sønnen flyttet over til Thorborg i Strandvejsvillaen, der også rummer Martin Thorborgs to børn fra første ægteskab, en datter på 17 år og en søn på 15 år.

Og mens mange af Thorborgs venner har kæmpet med sammenbragte familier, så er det gået overraskende godt for parret.

»Der har vi været pissegode og pisseheldige. I starten var min datter ikke begejstret – hverken for, at hendes far og mor skulle skilles, eller for, at faderen fik en ny kæreste. Der gik et par måneder, hvor hun sad og skulede, men i dag er hun og Jannie perleveninder,« siger han og tilføjer, at de to drenge også fungerer rigtig godt sammen.

Hvis nogen undrer sig over mit nye navn, så er årsagen her pic.twitter.com/ZzRg4XAIsx — Martin Buch Thorborg (@thorborg) August 22, 2021

Både Martin Thorborg og Jannie Buch arbejder som selvstændige iværksættere.

Thorborg er direktør i selskabet Dinero, der blandt andet tilbyder et regnskabsprogram, som hjælper virksomheder med økonomi- og lønstyring. Han har selv stiftet selskabet, men ejer det ikke længere.

Hans hustru er også selvstændig og har lige åbnet en butik på Bornholm. Desuden overtager parret et hotel i Gudhjem 1. oktober, som Jannie Buch primært skal tage sig af.

Skal I så blive boende i Skodsborg?

»Vi bliver boende her de næste fem-seks-syv år, og så må vi se, når ungerne flytter hjemmefra.«