Lukkede kvindenetværk i erhvervslivet er ikke en fordel for kvinder. Tværtimod latterliggør de kvinder.

Sådan lyder det fra Jannie Buch Thorborg, der er gift med iværksætteren Martin Thorborg. Og det har skabt stor debat.

Jannie Buch Thorborg, der selv har været iværksætter de seneste 15 år, mener ikke, at der er behov for den slags netværksgrupper kun for kvinder, der de seneste år har vundet indpas – som for eksempel grupper kun for kvindelige iværksættere og specielle investeringsgrupper.

Hun har aldrig selv oplevet forskelsbehandling grundet sit køn, beretter hun i et opslag på Facebook.

Jannie Buch Thorborg er gift med Martin Thorborg. Foto: Privat Vis mere Jannie Buch Thorborg er gift med Martin Thorborg. Foto: Privat

»Tanken bag det er vel at 'hjælpe' kvinder med deres virksomhed, men hvad er det egentlig vi skal hjælpes med?,« skriver hun i opslaget og kalder blandt andet grupperne for 'beskyttede værksteder for kvinder'.

»Jeg mener at disse 'kvindegrupper', som udgiver sig for at styrke kvindelige iværksættere, gør fuldstændig det modsatte. De degraderer og latterliggør kvindelige iværksættere, og det gør mig flov,« skriver hun videre.

Opslaget har fået stor opmærksomhed, da både Jannie Buch Thorborg og hendes mand, Martin Thorborg, har delt det. Desuden er Jannie Buch Thorborg også lillesøster til den kendte iværksætter og investor i ‘Løvens Hule’ Jesper Buch.

Mange er enige med den 39-årige Jannie Thorborg, mens andre er uenige.

Jannie Buch Thorborg mener, at kvindenetværk kun for kvinder er unødvendige. Vis mere Jannie Buch Thorborg mener, at kvindenetværk kun for kvinder er unødvendige.

»Kvinde er kvinde værst... Tillykke med, at du selv er gået fri af ubehageligheder i din karriere såvel som i dit privatliv … jeg ville dog ønske, at du brugte dit overskud og position til at være et positivt billede for andre kvinder,« lyder kommentaren fra en kvindelig Facebookbruger.

Jannie Buch Thorborg startede sin iværksætterkarriere som 25-årig, da hun kedede sig, mens hun var på barsel med sin søn.

Dengang boede hun i Tyskland og startede en møbelproduktion i Asien, hvorfra hun solgte møbler til hoteller. Siden har hun også været selvstændig med et udlejningsfirma af dyre lejligheder i Spanien og Frankrig, mens hun senest sammen med sin mand har investeret i flere hoteller og en restaurant på Bornholm.

Hun ved godt, at hendes opslag har delt vandene, men hun holder fast i sin holdning over for B.T.

Føler du, at der er ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark?

»Jeg føler, at det går imod ligestillingen at lave de der lukkede grupper, og hvis mændene lavede det, er du da sindssyg, så ville kvinderne gå fuldstændig amok,« siger hun og tilføjer, at hun ikke mener, at der er problemer med ligestillingen i Danmark.

»Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er noget, der hører fortiden til. Det kan godt være, at der er enkelte områder, hvor der er forskel.«

»Og ja, der er ikke lige så mange kvinder, der interesserer sig for at stifte virksomheder. Og sådan er det bare. Ligesom der ikke er ret mange mænd, der bliver jordemødre.«

Så du har ikke lyst til at blive medlem af sådan en lukket kvindegruppe?

Josefine Volqvartz (th.) med sin datter Anna-Sofia og Maria Anker Andersen. Foto: niels ahlmann olesen Vis mere Josefine Volqvartz (th.) med sin datter Anna-Sofia og Maria Anker Andersen. Foto: niels ahlmann olesen

»Nej. Vi er jo blandede mænd og kvinder, så det er da fantastisk, at man har forskellige kompetencer og kan hjælpe hinanden. De her kvindegrupper siger jo også, at det er, fordi de bliver trynet af mændene, men det har jeg aldrig oplevet – ikke mere end af kvinderne i hvert fald,« siger Jannie Buch Thorbog.

Mange mener, at det er nemt for dig at sige sådan, når du selv har en mand og bror, der er kendte iværksættere, og som du kan få hjælp af. Hvad siger du til det?

»Det synes jeg er noget pjat. Der var ingen, der vidste, hvem Buch var i Tyskland og Thailand. Så den har jeg ikke rigtig kunnet bruge. Men selvfølgelig kan der nu måske godt være en fordel, fordi jeg har det efternavn, jeg har. Det skal jeg ikke kunne sige,« siger Jannie Buch Thorborg, der fik efternavnet Thorborg, da hun i 2021 blev gift med Martin Thorborg.

Josefine Volqvartz, der er iværksætter, og som står bag foreningen KvindeKompagniet, er stor fortaler for mere fokus på kvinder i erhvervslivet og ligestilling.

Hun er ikke enig med Jannie Buch Thorborg i, at der ikke er brug for lukkede kvindenetværk:

»Jeg tror desværre, at vi bliver nødt til at stille skarpt på kvinderne lidt endnu, for vi har en ligestillingsudfordring. Det viser alle undersøgelser – at der er færre kvinder, der får adgang til blandt andet funding.«

»Derudover så bakser kvindelige iværksættere også med nogle ting, der er rare at diskutere i grupper med andre kvinder. Så det gør en forskel, at man har de her netværk,« siger hun.