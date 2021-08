»Jeg vil gerne, der hvor det giver mening, give lidt mere af mig selv, og det mener jeg, at jeg har gjort ved de her billeder.«

Sådan lyder det fra kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), efter at flere har kritiseret hende for at medvirke i et kunstfotografi, som multikunstneren Jim Lyngvild har lavet.

På billedet er Ane Halsboe-Jørgensen iklædt en lang grå paryk og står med en spids kniv i sin hånd, mens (kunstigt) blod drypper fra hendes finger.

Billedet forestiller kulturministeren som en vølve (figur fra den nordiske mytologi, red) – ud fra Lyngvilds fortolkning – og Ane Halboe-Jørgensen har medvirket i sin egenskab af kulturminister.

Det er dette billede af Ane Halsboe-Jørgensen som vølve, der er faldet flere for brystet. Foto: Jim Lyngvild Vis mere Det er dette billede af Ane Halsboe-Jørgensen som vølve, der er faldet flere for brystet. Foto: Jim Lyngvild

Men flere har kritiseret hende for stille op til billedet, da hun også er kirkeminister.

Blandt andre mener præsten og litteraturkritikeren Kristian Ditlev Jensen samt den kontroversielle debattør Iben Thranholm, at det er forkasteligt, at en kirkeminister stiller op udklædt som en figur fra en tro, som engang var kendt for at være ‘anti-kristelig’.

Men den kritik afviser Ane Halsboe-Jørgensen:

»Jeg ser helt anderledes på det. Jeg er selv glad og stolt af vores folkekirke og stolt af være minister for vores folkekirke, som vi har i Danmark. Og jeg mener, at det er en stærk institution i vores land.«

Sangerinden Julie Berthelsen er også med i projektet, hvor hun er klædt ud som vølve. Foto: Jim Lyngvild Vis mere Sangerinden Julie Berthelsen er også med i projektet, hvor hun er klædt ud som vølve. Foto: Jim Lyngvild

»Jeg ser det slet ikke som i modstrid samtidigt at ønske som kulturminister at bakke op om kulturen og gøre kunst og kultur til den bærende kraft, der også kan lære os om vores Danmarkshistorie,« siger hun.

Iben Thranholm kritiserede desuden både kulturministeren samt Jim Lyngvild for bevidst at forsøge at udbrede asatroen gennem billederne, da netop Lyngvild er kendt for at bekende sig til asatroen.

Den påstand afviser ministeren:

»Jeg har ingen mission om at udbrede asatroen. Jeg er selv glad og stolt medlem af den danske folkekirke, men jeg er også glad for at bo i et land, hvor vi har religionsfrihed, og jeg mener, at det her er et spørgsmål om et stykke historieformidling og en spændende udstilling, der kan gøre os klogere på vores Danmarks-historie, og det vil jeg gerne bidrage til,« siger hun.

Er det OK for en kirkeminister at få taget sådan et billede

Ane Halsboe-Jørgensen sagde ifølge Jim Lyngvild straks ja, da han spurgte, om hun ville være en del af projektet, hvor der i alt vil blive taget billeder af ti kendte kvinder forklædt som vølver – heriblandt skuespillerinden Ghita Nørby, sangerinden Julie Bertelsen og politikeren Thyra Frank.

Ifølge Lyngvild var kulturministeren en oplagt kandidat, da hun har den rette udstråling, og han er selv meget tilfreds med billederne, der blev optaget på 12 minutter i lørdags.

Ane Halsboe-Jørgensen er også selv glad for resultatet:

»Jeg synes, det er nogle stærke billeder, og det er et flot udtryk. Og jeg vil gerne som kulturminister bidrage til levende kultur og kunst,« siger hun og tilføjer, at det var en sjov oplevelse at være med i kunstværket, og at hun glæder sig til at se udstillingen i sin helhed.