Der har længe været rygter om et muligt parforhold mellem Jenna Bagge og Albert Rosin Harson.

Og nu bekræfter det tidligere dansepar, at det måske er mere end bare rygter.

Det gør de overfor Billed-Bladet.

19-årige Albert Rosin Harson og 33-årige Jenna Bagge mødtes til 'Vild med dans', hvor de vandt seernes hjerter i sidste års sæson og sammen kom parret i en finale. Parret fik en flot andenplads, og nu har dansevenskabet udviklet sig til lidt mere end bare venner.

Skuespiller Albert Rosin Harson og Jenna Bagge. Vild med dans semifinale, program 11 på TV2.

»Det er gået stille og roligt. Vi var for nylig på en dejlig ferie sammen, og ja vi er forelskede,« fortæller 33-årige Jenna Bagge til Billedbladet.

Også den 19-årige Albert Rosin Harson fortæller, at han i den grad føler sig heldig over at have fundet kærligheden i den 14 år ældre Jenna Bagge, blandt andet fordi hun 'er det mest positive menneske'.

Det vides ikke, hvor længe at parret har flettet hjerter. Under hele sidste sæson blev parret ofte spurgt, om de var begyndt at være kærester, men her afviste de gang på gang og understreger, at de har fået et venskab for livet.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke skal danse sammen mere, fordi det er det, der har bundet os sammen,« lød det fra Albert Rosin Harson.

Albert Rosin Harson og Jenna Bagge på gulvet under Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020.

»Men selv om der ikke længere er nogen kontrakt, der siger, at vi skal mødes der og der og skal dét og dét, så er jeg 100 procent sikker på, at vi kommer til at se hinanden meget mere i fremtiden,« sagde den dengang 18-årige skuespiller.

Der går ikke mange dage før Jenna Bagge skal være med i endnu en sæson af 'Vild med dans', men det er ikke noget, der kan gøre Albert Rosin Harson jaloux, fortæller han. I stedet vil han heppe på det kommende dansepar.