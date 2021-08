Den 30. juni 2016 ændrede Leos liv sig for altid. Her faldt han i Sussis autocamper, ødelagde sin hofte og brækkede kort tid efter sin lårbensknogle. Den knækkede som en tændstik under den nye hofte, han havde fået lavet.

Leo har trods smerter og dårlig balance nægtet at tage sine krykker med på scenen. Det ændrede sig dog, da parret spillede på Musikfestival For Mangfoldighed i Kolind lørdag formiddag.

»Det er belastende for ham – for os begge – Leo vil jo gerne blive ved med at spille, men han er meget bange for at falde,« siger Sussi, da B.T. taler med hende om den nye rekvisit.

Sidste udvej var at give efter og tage krykkerne med op foran mikrofonen.

Leo gav den gas trods krykkerne. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere Leo gav den gas trods krykkerne. Foto: ØXENHOLT FOTO

Heldigvis har hverken Sussi eller Leo mistet håbet om, at Leo kan få det bedre. De har taget kontakt til en såkaldt livsstilsentreprenør, som en af deres fans har anbefalet dem via mail.

»Leo er under behandling hos ham. Vi har begge fået taget en blodprøve, som er blevet sendt til Norge,« forklarer Sussi og fortsætter:

»Der har behandleren kunnet se, hvad der var galt. Nu spiser vi ikke sukker længere, og så er vi begyndt at tage noget fiskeolie, der ikke er varmebehandlet. Det skulle være godt.«

De har kun spist efter den nye kostplan i 14 dage nu. Allerede om fire måneder forventer behandleren, at Leo vil kunne gå helt uden krykker igen.

Det var en fan, der kender den alternative behandler, der har anbefalet Leo at kontakte ham. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere Det var en fan, der kender den alternative behandler, der har anbefalet Leo at kontakte ham. Foto: ØXENHOLT FOTO

»Livsstilsentreprenøren har været stuntman, og der har han fået hjælp til sine skader med den samme behandling,« fortæller Sussi.

Desværre kan den alternative behandler ikke hjælpe med Leos venstre øje, som han mistede synet på kort efter ulykken i autocamperen. Leo fik efter operationen stafylokokker og dernæst nyresvigt og måtte i dialyse.

»Der var så meget andet galt, så der gik hele 14 dage, før han og lægerne opdagede, at det også var gået ud over hans syn på det ene øje. Hvis nu det var blevet opdaget efter nogle timer, så ville øjet nok virke fint i dag,« siger Sussi.

Det højre øje virker heldigvis, så det er hans hofteproblemer, der tynger ham mest, forklarer hun. Han har blandt andet nogle bylder omkring den, som ikke vil hele og gør ondt.

Sådan så det ud i august 2016, da B.T. besøge Leo på hospitalet. Foto: B.T. Vis mere Sådan så det ud i august 2016, da B.T. besøge Leo på hospitalet. Foto: B.T.

Virker behandlingen ikke, vil Leo fortsætte med at have krykkerne med på scenen. Det værste, han kunne forestille sig, ville være at spille en koncert siddende.

»Det, synes han, er for ynkeligt,« siger Sussi.

Sussi er med på Leos kur af solidaritet, men hun glæder sig til at se, om hun også kan mærke forskel, selvom hun nu synes, hendes helbred er helt i top.

»Jeg plejer at sige, at jeg har det bedre i dag, end da jeg var 20 år. Det er vigtigt at holde sig i gang. Jeg går i haven og passer gården, og om vinteren træner jeg på gåbånd og træningsmaskiner.«

Sussi og Leo har skruet markant op for koncerterne, efter coronaens hærgen i Danmark er på retur. De har spillet torsdag, fredag, lørdag og kan se frem til at gøre det igen. På lørdag skal de endda spille to koncerter. Den i Brønderslev og den anden et sted i Midtjylland.

I år har parret 50-års jubilæum. Både som privat par og duo. Sussi er 65 år, og det samme er Leo, så de har altså næsten været sammen hele livet.