Den 22-årige influencer og OnlyFans-stjerne Genie Exum er blevet anholdt.

Ifølge politiet stak hun mandag aften sin kæreste i ryggen og i armen med en køkkenkniv under et skænderi.

Det skriver New York Post og The Independent.

Genie Exum har i skrivende stund flere end 40.000 følgere på Instagram.

Hun har desuden en populær profil på amatørporno-hjemmesiden OnlyFans, hvor fans skal betale 20 dollars om måneden for at se hendes hidtil 665 billeder og videoer.

Ifølge politianmeldelsen fandt knivstikkeriet sted mandag aften i Genie Exums lejlighed på Manhattan i New York.

Kæresten flygtede angiveligt fra lejligheden blødende og fik en dørmand til at tilkalde politiet.

»Da vi ankom til stedet, berettede den 30-årige mandlige anmelder, at han havde været oppe at skændes med den 22-årige kvinde, som derefter stak ham i armen og i ryggen med en kniv fra køkkenet,« udtaler politiet.

Kæresten blev efter episoden hastet til hospitalet, men havde ingen livstruende skader.

Influenceren var tirsdag i retten, hvor hun officielt blev sigtet for vold med hensigt til at gøre fysisk skade med et våben.

Hun blev efterfølgende løsladt, indtil dommen falder.

Det virker dog ikke til, at influenceren har synderlig dårlig samvittighed over angiveligt at have stukket sin kæreste med en køkkenkniv.

I hvert fald råbte hun efter sit besøg i retten følgende til en journalist fra New York Post:

»Husk at abonnere på min OnlyFans-profil.«