I det nyeste nummer af damebladet Femina skrives der historie med temaet om bryster.

Nærmere bestemt er temaet at 'befri brysterne', og derfor bringer ugemagasinet interviews med otte kvinder, der viser herlighederne frem og fortæller deres historier om eksempelvis at få fjernet sit bryst grundet kræft eller om besværlighederne ved at amme offentligt.

Ikke mindst skriver det 147 år gamle dameblad historie ved at have de første bare bryster på forsiden nogensinde.

På forsiden ses den 24-årige model Magda, der nøgen holder om sine knæ, så et stykke af brystet kommer til syne. Men faktisk var femina gerne gået endnu længere, lyder det fra chefredaktøren Isabella Hindkjær.

»Hvis vi ville vise fotograf Marie Halds smukke billeder af kvindekroppen inklusive nøgne bryster og inklusive brystvorter, ville der være en reel risiko for – fik vi at vide – at femina ville blive gemt væk bagest i butikkerne sammen med det »pornografiske materiale”,« skriver chefredaktøren i et indlæg på feminas hjemmeside.

»Så ja, i sidste ende var også vi nødt til at bøje os for Facebook og samfundets kvindeundertrykkende konventioner. Og derfor fortsætter kampen.«

Således har de otte kvinders brystvorter måttet dækkes af små ikoner på de sociale medier.

Inde i det nye nummers sider og på feminas hjemmeside har kvinderne dog ikke skulle holde sig tilbage, så her kan de kvindelige attributter stadig ses i al deres pragt.

Feminas forside torsdag, hvor de nøgne bryster henviser til bladets tema om »brysternes befrielse«. Foto: Marie Hald/Femina Vis mere Feminas forside torsdag, hvor de nøgne bryster henviser til bladets tema om »brysternes befrielse«. Foto: Marie Hald/Femina

Overfor Berlingske forklarer Feminas mediechef, Dorthe Kandi, hvorfor kampen for at afseksualisere og frisætte kvinders bryster er vigtig at tage for damebladet.

»Vi kan ikke forvente, at brysterne bliver sat fri en gang for alle. Det skal vi åbenbart vende tilbage til igen og igen. I Københavns havn, hvor jeg bader sommer og vinter, har jeg set de nøgne bryster vende tilbage i større antal end for to eller fem år siden. Det topløse look er på vej igen. Det er måske også derfor, at der igen er debat om det,« siger Dorthe Kandi til mediet.

Sidst femina kom i vælten for deres fremstilling af den kvindelige krop var tilbage i marts måned.

Her lancerede damebladet en reklamekampagne, der viste en kvinde med hånden nede i sine trusser, som fik flere til tasterne på de sociale medier.

Formålet var da netop også at starte debat om kvinders lyst og onani.

Damebladet Femina startede helt tilbage i 1874, hvor det var et modeblad, der gik under navnet Nordisk Mønster Tidende. I 1952 fik damebladet Femina det navn og den form, vi kender i dag.