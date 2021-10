Flere ansatte på Hooters klager over den amerikanske restaurantkædes nye arbejdsuniformer.

De mange kvindelige servitricer og bartendere fik nemlig i denne måned nye arbejdsuniformer, og dermed skal de ikke længere have små shorts på forneden, men i stedet en lille højtaljet trusse som en del af deres uniform.

Det har fået flere af kædens ansatte til at kritisere de nye arbejdstrusser på TikTok.

Ikke mindst den 22-årige Kirsten Songer, der har arbejdet som bartender på Hooters det seneste år.

»Det her er, hvad jeg forventes at have på, og jeg hader det,« præsenterer den amerikanske bartender de nye shorts i en video på det sociale medie.

»Der er ikke længere noget, der bliver dækket af de her shorts. Og det er problemet med de nye shorts, det er derfor alle Hooters-pigerne er vrede. Fordi det her er ikke det, jeg gik med til at have på, da jeg blev ansat for et år siden,« raser Kirsten Songer.

Hun har tidligere brugt TikTok til at vise, hvordan hun får sin A-skål til at se mere fyldig ud forud for en arbejdsdag som Hooters-bartender.

Men Kirsten Songer er ikke den eneste af den amerikanske restaurantkædes ansatte, der har klaget højlydt over den nye og meget letpåklædte arbejdsuniform.

Også den 20-årige servitrice Gielle Nguyen bruger TikTok til at ryste på hovedet af den nye uniforms 'benklæder'.

'Hvad skal det her passe til?' spørger hun i en video, hvor hun viser den nye trusse frem i sammenligning med minishortsene fra den forudgående uniform.

Den 19-årige Easten Brewer lagde ligeledes en video op på TikTok med sin Hooters-kollega Katherine Nicole.

Her ses de to kvinder i deres nye arbejdsuniformer, mens teksten 'Når Hooters får endnu kortere shorts' står skrevet ovenover dem.

»Klassificeret som motherfucking 'forældrevejledning anbefalet'. Det her lort er klassificeret som porno!« lyder videoens budskab med en lydbid.

Også Hooters-bartenderen Gracie Herrick antyder på det sociale medie, at hun burde sige op over den nye arbejdsuniform, der ikke længere dækker hendes baller.

'Hooters får nye shorts, der er ligesom underbukser – *du burde sige op*', lyder teksten til videoen.

Hooters er en amerikansk restaurantkæde, der har spisesteder flere steder rundt i verden.

Kan Hooters tillade sig at have højtaljede trusser som arbejdsuniform?

Kæden er kendt for sine veldrejede servitricer og bartendere, der bærer korte og nedringede uniformer i hvide, orange eller sorte farver. På menuen finder man fedtholdig amerikansk mad såsom burgere og hot wings, og der vises sportskampe for de spisende gæster.

Hooters havde tilbage i 2012 en dansk restaurant på tegnebrættet, men det blev aldrig en realitet.