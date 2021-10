Amerikanske tv-seere i Washington fik en hel del mere for pengene end forventet, da de forleden skruede over på vejrudsigten.

I hvert fald hvis de så med hos tv-stationen KREM 2, som er en del af CBS.

Her blev vejrudsigten nemlig pludselig krydret med en omgang porno og en nøgen kvindenumse. Det skriver New York Post.

Ifølge det amerikanske medie var meteorologen Michelle Boss i fuld gang med at fortælle seerne om de kommende dages vejr, da den bare rumpe tonede frem på en skærm bag hende.

Klippet nåede at blive spillet i hele 13 sekunder, før nyhedsstationen formåede at få de sædvanlige vejrkort tilbage på skærmen.

Hverken meteorologen eller den tilstedeværende nyhedsreporter i studiet reagerede på klippet.

Det gjorde en masse seere til gengæld, og de ringede bekymrede ind til tv-stationen for at få dem til at fjerne klippet.

Nyhedsstationen har efterfølgende været ude at beklage uheldet, som bliver taget så alvorligt, at politiet er gået ind i sagen for at undersøge, om der ligger noget kriminelt bag brøleren.

»Episoden fik en masse personer til at ringe bekymret ind. Efterforskningen af sagen er stadig i gang. Det er endnu ikke fastlagt, hvis ansvar det er,« lyder det fra politiet.

Også Federal Communications Commision, som er organet, der regulerer radio- og tv i USA, undersøger sagen.

De udtaler, at det endnu er uvist, om tv-stationen vil få en bøde.