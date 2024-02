Adele har igen sat ild til internettet med annonceringen af nye, eksklusive koncerter i München.

Det er otte år siden, at den britiske verdensstjerne sidst spillede på det europæiske fastland, og undrer du dig over, hvorfor hun blandt andet ikke har været i Danmark, skyldes det nok en række triste forhold.

35-årige Adele er en af historiens bedstsælgende musikere med kæmpehits som 'Set Fire to the Rain', 'Rolling in the Deep' og 'Someone Like You' på cv'et.

I 2016-2017 turnerede hun verden rundt med sit tredje album - og gav blandt andet sine foreløbige to sidste danske koncerter i København og Herning - men herefter forsvandt hun pludselig i en årrække fra rampelyset.

Adele til Grammy-showet i 2009. Foto: Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er noget underligt noget at turnere, og det passer mig ikke specielt godt,« lød det fra Adele i programmet til 2017-turneens afsluttende koncerter på Wembley stadion i London.

Hun skrev videre, at hun kun turnerede for publikums skyld og tilføjede, at hun ikke vidste, om hun nogensinde ville turnere igen.

Adele endte med at aflyse de to sidste Wembley-koncerter på grund af stemmeproblemer, og herefter gemte hun sig i flere år i sit Hollywood-hjem, hvor hun brugte tid på at få styr på sig selv og en række private problemer.

Adele var i 2011 blevet kæreste med forretningsmanden Simon Konceki, som hun året efter fik sønnen Angelo med.

De blev gift i 2018, men hurtigt skilt igen og i to sjældne interviews med britisk og amerikansk Vogue, fortalte Adele i efteråret 2021, hvad hun gik og kæmpede med.

For det første afslørede hun, at hun er ikke er særlig begejstret for den ofte overfladiske 'kendiskultur'.

Adele, der selv har kæmpet med et årelangt alkoholmisbrug, fortalte videre, hvor hårdt det tidligt i karrieren havde været at se sit ungdomsidol Amy Winehouse drikke sig selv ihjel.

Da Amy Winehouse døde, besluttede Adele derfor, at hun engang imellem ville tage lange pauser fra offentligheden.

Amy Winehouse under en koncert i 2007. Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix

Derudover havde Adele i løbet af årene udviklet angst.

Hun har altid kæmpet med høje forventninger til sig selv, og til Vogue fortalte hun også, hvordan hendes 'år med angst' startede, netop da hun i sommeren 2017 måtte aflyse sine sidste koncerter på Wembley.

»Der blev jeg ramt af mit 'Saturn retur',« lød det fra Adele til Vogue med henvisning til, at der inden for astrologi er en teori om, at når planeten Saturn har været en tur rundt om Solen og er tilbage på den position, den var, da man blev født, så kan det ryste ens verden.

Adele giver ikke astrologien direkte skylden for, at hun blev skilt fra Simon Konceki, men mener, at det var et resultat af det.

I samme interview tilføjede Adele, at det undervejs hjalp at være blevet mor.

»Nogle gange bliver jeg bange ved tanken om, hvor jeg ville være i mit liv, hvis ikke jeg var blevet gravid med Angelo.«

Adele har de sidste to år - udover et par koncerter i London - holdt sig til at give koncerter i Las Vegas.

Under en af koncerterne fortalte hun publikum, at hun stadig kæmper med sine egne forventninger, og derfor bliver hun aldrig en af de musikere, der laver kæmpe verdensturneer.

Adele til Grammy-uddelingen i 2023. Foto: Frederic J. Brown/AFP/Ritzau Scanpix

Efter skilsmissen fra Simon Konceki begyndte Adele i terapi.

Hun har fået mere ro på og blandt andet fået kontrol over sin angst ved at gå i træningscentre, og siden 2021 har hun været kæreste med sportsagenten Rich Paul.

»Jeg har aldrig været forelsket på den her måde. Jeg er besat af ham,« fortalte en lykkelig Adele i 2022 til magasinet Elle, hvor hun også slog fast, at hun nyder at være hjemmegående husmor.

Da Adele den 31. januar annoncerede sine kommende koncerter i München, skrev hun på Instagram, at hun egentlig var så glad for sin faste base i Las Vegas, at hun ikke havde skænket det en tanke at lave andet.

Adele med sin kæreste Rich Paul under en basketball-kamp i Los Angeles i 2023. Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

Adele tilføjede, at det tilmed virkede lidt 'random' at spille koncerterne i München, men kombinationen af nyt skræddersyet pop-up-stadion og en sommer, hvor der tilmed afholdes EM i fodbold i Tyskland og OL i Paris gjorde, at hun fik lyst til at sige ja tak til tilbuddet.

B.T. har spurgt Live Nation, der arrangerer Adeles koncerter, om det siden 2016 nogensinde har været på tale med en ny dansk Adele-koncert.

Det har det desværre ikke, lyder det, så foreløbig må danske fans en tur til München, og her skal man være heldig for at få en billet.

Efterspørgslen på de første otte annoncerede koncerter har været så massiv, at man tirsdag satte to ekstra op, der ligeledes er blevet udsolgt, hvilket betyder, at Adele foreløbig kommer til at spille for cirka en million mennesker i Sydtyskland til sommer.