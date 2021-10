Adele har et problem.

Den 33-årige britiske verdensstjerne bryder sig ikke om at være kendt, men nu er hun for første gang i seks år atter aktuel med ny musik, og så må hun leve med, at hele verden igen retter øjnene i hendes retning.

Siden Adele i 2017 måtte aflyse de sidste to koncerter på sin verdensturné grundet en skade på stemmebåndet, har hun holdt sig mere eller mindre 'skjult' i sit hjem i Hollywood.

Kendiskulturen skræmmer hende, og lige siden hendes ungdomsidol Amy Winehouse døde af alkoholforgiftning i 2011, har hun været bange for, om hun selv en dag ville ende ude af kontrol.

I to sjældne interview med modemagasinerne britisk og amerikansk Vogue fortæller hun om sin personlige udvikling, en turbulent periode med skilsmisse og angst, og hvorfor hun i dag er klar til at træde tilbage ind i rampelyset.

»Nogle gange bliver jeg bange ved tanken om, hvor jeg ville være i mit liv, hvis ikke jeg var blevet gravid med Angelo,« fortæller Adele til det amerikanske Vogue.

Ligesom Amy Winehouse har hun selv haft et 'tæt forhold' til alkohol.

Da hun så Amy Winehouse dø for øjnene af sit publikum, besluttede Adele, at hun en gang imellem ville tage lange pauser fra offentligheden, og her hjalp det blandt andet at blive mor, forklarer hun. Hendes søn, Angelo, der kom til verden i 2012, blev hendes anker.

Adele havde datet Angelos far, forretningsmanden Simon Koncecki, siden 2011.

Hun fortæller, at hendes 'år med angst', der blandt andet resulterede i, at hun blev skilt fra Simon Koncecki, begyndte, da hun i 2017 ikke fik afsluttet sin verdensturné, der skulle have kulmineret med to udsolgte koncerter på Wembley i London.

»Der blev jeg ramt af mit 'Saturn retur',« fortæller Adele til amerikansk Vogue med henvisning til, at der inden for astrologi er en teori om, at når planeten Saturn har været en tur rundt om Solen og er tilbage på den position, den var, da man blev født, så kan det ryste ens verden.

Adele giver ikke astrologien direkte skylden for skilsmissen, men mener, at det var et resultat af det.

»Ingen af os gjorde noget forkert. Ingen gjorde den anden ked af det. Det handlede bare om, at min søn skal se mig virkelig elske og blive elsket,« forklarer hun.

Adele er flov over at tale om skilsmissen.

Hendes forældre blev skilt, da hun var helt lille, og hun har igennem hele livet haft et anstrengt forhold til sin far, der har påvirket hendes syn på mænd.

»Mit generelle syn på mænd hele livet har altid været: 'Du kommer til at såre mig, så jeg sårer dig først',« fortæller Adele.

Hun har et fint forhold til sin eksmand, som af hensyn til deres søn i dag er hendes genbo.

Adele fortæller til det britiske Vogue, at det i perioden efter skilsmissen var svært at date, da hun oplever, at mænd føler sig mindre mandige, når de går ved siden af 'en Adele', og derfor brugte hun i en periode meget tid alene med sig selv.

Det var her, at hun for et par år siden købte den store terapipakke, mediterede og til sidst fandt ro og fred fra sin angst i træningscentret.

I lang tid var det en offentlig hemmelighed, at hun havde tabt sig, men i maj 2020 tonede Adele pludselig frem på Instagram – 45 kilo lettere.

Over for det britiske Vogue forklarer hun, at det på intet tidspunkt handlede om at blive tyndere.

»Jeg havde brug for at blive afhængig af noget for at få styr på mine tanker. Folk bliver chokerede, fordi jeg ikke delte min 'rejse'. De er vant til, at man dokumenterer alting på Instagram, og de fleste i min position ville få en stor aftale med et slankefirma. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg gjorde det for mig selv og ingen andre,« slår hun fast.

Adeles far døde af kræft i maj. De nåede at slutte fred, og midt i det hele mødte hun så sin nye kæreste, den amerikanske sportsagent Rich Paul, der blandt andet har verdens største basketstjerne, LeBron James, i sin stald.

Han er ligeglad med al kendisfnidderen, fortæller hun glad til det amerikanske Vogue og understreger, at hun selv har fundet fred med sin superstjernestatus.

»Hvad er det værste, der kan ske?« spørger hun og tilføjer, at hun allerede har annonceret over for sine Hollywood-naboer, at hun nu »er klar til at være kendt igen«.