Forudsigelig, gentagende, kedelig! Har Adele langt om længe tabt pusten?

I nat udgav den 33-årige britiske verdensstjerne sit første nye nummer i seks år, 'Easy On Me'.

Ikke overraskende er det en storladen, klaverdrevet ballade med følelserne helt ude på tøjet - desværre lever den bare slet ikke op til de skyhøje forventninger, og spørgsmålet er, om den varsler en afslutning på Adeles regeringsperiode.

Hun fik i 2008 et stort publikum med singlen 'Chasing Pavements'.

I 2011 fejede hun al modstand til side med tretrinsraketten 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You' og 'Set Fire to the Rain', og i 2015 fuldførte hun så arbejdet med den ikoniske 'Hello', der stadfæstede hende som sin generations største og mest populære stemme.

Gennem karrieren har Adele hele vejen spillet på sine kærestesorger, og traditionen tro er hun på den nye 'Easy On Me' da også fuld af hjertesorger ovenpå en skilsmisse og en efterfølgende periode med angst. Desværre er det bare hverken lige så ikonisk eller catchy som tidligere at lytte til den musikalske udlægning.

'Easy On Me' lyder umiddelbart lidt som en kedelig forlængelse af et nummer som 'When We Were Young' fra hendes forrige album, så måske hun skulle prøve at ryste posen?

Adele blæser fortsat derudaf, og hun har selvfølgelig stadig en stor stemme, men hvorfor ikke snart prøve noget nyt? Hvorfor ikke vise en anden side?

Hvor mange stjerner vil du give Adeles nye sang?

Har man oplevet hende live, ved man, at hun blandt andet også har masser af humor og 'kant'. Man har sågar set hende rappe Nicki Minajs 'Monster'-vers i et forrygende afsnit af talkshow-værten James Cordens Youtube-serie 'Carpool Karaoke', men det får man intet af.

Når hun går i studiet skal hun åbenbart stadig bare være ked af det, og det bliver bare ensformigt i længden, når man samtidig ikke har fundet på en vanvittig original eller medrivende melodi.

Adele mangler hverken penge eller opmærksomhed, så hvorfor ikke tage en chance og udfordre sine fans? Man kan håbe, det kommende album viser flere tænder, for 'Easy On Me', tror jeg, er hurtig glemt igen.

Se videoen til 'Easy On Me' her: