Julefrokost-sæsonen står for døren, men det er ikke derfor, Adele vil begynde at drikke alkohol igen.

Nej, det er såmænd, fordi hun endelig har en pause fra sine optrædener i Las Vegas.

Det fortalte hun til publikum under koncerten i The Colosseum Caesar Palace, skriver Daily Mail.

»Jeg er holdt op med at drikke, men nu er jeg klar til at begynde igen, for det er min pause,« fortalte hun og brokkede sig over at være småsyg, fordi det – ifølge hende – var vejr til rødvin.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol Er du 18 år eller over? Højst 10 genstande om ugen.

Højst 4 genstande på samme dag. Er du under 18 år? Lad være med at drikke alkohol. Er du mellem 18 og 25 år? Vær særlig opmærksom på ikke at overskride anbefalingerne? Er du gravid, eller prøver du at blive det? Lad være med at drikke alkohol. Ammer du? Vær forsigtig med at drikke alkohol.

I sidste måned fortalte Adele, at hun på daværende tidspunkt havde været tørlagt i tre måneder.

Årsagen er, at alkohol – og især rødvin – driller stemmen, hvilket selvsagt ikke er optimalt, når man er en af verdens mest berømte sangere.

»Jeg kan aldrig drikke rødvin, når jeg synger. Rødvin giver mig kvalme. Jeg kan ikke håndtere det. Et glas rødvin får mig ud over kanten. Jeg får de værste tømmermænd, hele min mund og tunge bliver rød. Jeg ligner en katastrofe, og min stemme forsvinder bare,« forklarede hun til publikum.

Derfor er det nu en blanding af danskvand og hvidvin, som hun holder sig til, når det der skal alkohol indenbords.

Ved en tidligere koncert fortalte hun publikum, at hun var decideret alkoholiker i sine 20ere. Ikke desto mindre savnede hun at få en drink, og hun kaldte det for kedeligt at undvære alkoholen.

Hun har også tidligere fortalt, at det tog overhånd med alkoholindtaget under coronapandemien.

Adele har haft en lang og succesfuld karriere, der startede med debutalbummet '19' tilbage i 2008. Siden har hun udgivet tre yderligere albums, som hun har vundet 16 Grammys for.

Adele gik fra sin tidligere mand, Simon Konecki, i 2019. Sammen har de sønnen Angelo.

I dag danner sangeren par med NBA-agenten Rich Paul.