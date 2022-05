»Han fik, hvad han fortjente. Men det kan alligevel ikke sammenlignes med, at han har taget et liv, og han har ødelagt to børns fremtid.«

Sådan faldt ordene fra den tætte veninde til afdøde Yohana Kiflay, Syoma Meskel, efter Retten i Aarhus tirsdag fandt Yohana Kiflays ekskæreste 39-årige, Bereket Mengstu Weldu, skyldig i drabet.

Med adskillige knivstik skulle Bereket Mengstu Weldu en decemberdag sidste år have stukket Yohana Kiflay så voldsomt for øjnene af deres to fælles børn på fire og seks år, at hun senere på dagen afgik ved døden.

Han blev desuden kendt skyldig i grov vold mod den fireårige datter, idet han stak en kniv igennem armen på hende i forbindelse med knivoverfaldet på moderen, fordi hun på et tidspunkt lagde sig ovenpå moderen og krammede hende.

Kniven gik gennem hendes underarm, så der skete skade på muskelhinde og muskelfibre samt overskæring af to sener og en nervegren.

Det var 19-årige Syoma Meskel, der tilbage i december tog den fireårige pige i ambulancen og var hos hende på hospitalet.

»Jeg så hende blive båret ud og kunne ikke tænke på andet, end at hun selvfølgelig ikke skulle være alene, så jeg hoppede ind i ambulancen,« sagde hun dengang.

Veninden er stadig jævnligt i kontakt med de to børn, der i dag bor hos en plejefamilie.

»Jeg plejede at have rigtig meget kontakt med dem over Facetime og besøgte dem hver anden uge. Nu er de flyttet ind hos en plejefamilie, så det er noget tid siden, jeg har set dem sidst, men jeg skal snart over at besøge dem.«

»Selvom jeg har meget had imod manden, så fortjener børnene en form for familie. De forstår ikke helt, hvad der er sket. Storebroren ved det lidt, og han er allerede ved at opbygge en form for had, men vi forsøger at snakke med ham omkring det. Jeg håber for deres egen skyld, at de kommer til at have en eller anden form for relation, men der er vi slet ikke endnu. Børnene kommer til at have det godt, de er i gode hænder.«

Syoma Meskel lærte Yohana Kiflayu at kende gennem sine forældre, der for nogle år tilbage tolkede for kvinden og hjalp hende med at falde til i Danmark.

Hun besøgte typisk hende og hendes to børn et par gange om ugen, så de havde et nært forhold til hinanden.

»Hun var mere en storesøster end en veninde for mig, så jeg har altid haft et rigtig tæt bånd til hendes børn. Derfor knuser det også mit hjerte, at de skal opleve noget så tragisk.«

I dag ser hun tilbage på et langt forløb, hvor især familiens kamp om at få Yohgana Kiflay begravet har chokeret hende.

»Det har været et udmattende forløb, hvor jeg føler, ingen har lyttet. Jeg ønsker virkelig snart, at begravelsen finder sted, så der kan komme en form for afslutning på det her kapitel,« fortæller hun.

I retten tirsdag blev det besluttet, at Bereket Mengstu Weldu udover de 12 års fængsel skal udvises af Danmark med et indrejseforbud, der gælder for bestandigt. Det vil sige for evigt.

Bereket Mengstu Weldu, der oprindelig er fra Eritrea, har sagen igennem nægtet sig skyldig i drab. Ifølge ham var der tale om vold med døden til følge.

Det var domsmandsretten dog ikke enig i.

Ligesom anklager Jesper Rubow vurderede de, at han var bevidst om, at den 28-årige kvinde kunne dø, da han adskillige gange stak hende. Det har været det store bevistema i sagen.

Han blev dog frikendt for at have overtrådt knivloven i forbindelse med drabet.

Specialanklager Jesper Rubow gik efter at få ham dømt for manddrab med en fængselsdom på mindst 15 års fængsel.

Ifølge ham var det en betydeligt skærpende omstændighed, at børnene overværede drabet på deres mor.

»Den her sag er noget forbandet svineri,« lød det tidligere på dagen fra ham.

Det var domsmandsretten enige i, men de valgte alligevel ikke at straffe Bereket Mengstu Weldu med mere end de 12 år, som der som udgangspunkt straffes med i sager om drab.

»Jeg er godt tilfreds med domfældelsen for drab, men overrasket over, at straffen ikke er højere,« siger Jesper Rubow til B.T. efter domsafsigelsen.

Tiltaltes forsvarsadvokat gik efter mellem syv og otte års fængsel for vold med døden til følge. Ifølge ham var det nemlig ikke bevist, at Bereket Mengstu Weldu havde til forsæt at dræbe.

Den dømte skal betale en erstatningssum på omkring 773.000 kroner til de to børn.

424.000 kroner til datteren og 349.000 kroner til sønnen.

Denne erstatningspligt har Bereket Mengstu Weldu tidligere i sagen erkendt at ville betale, hvis han skulle blive kendt skyldig efter anklageskriftet.

Derudover mister han retten til al arv, forsikringssummer med videre, der var afhængig af Yohana Kiflays død.

Den 39-årige modtog dommen.