Klokken 21.58. Lørdag 9. maj 2020.

På dette præcise tidspunkt ringede den nu dræbte Eddie Karl-Johan Christensen til sin gode ven.

Opkaldet blev foretaget fra den grund, hvorpå Eddie boede i en campingvogn. Men opkaldet blev aldrig besvaret.

Det forklarede en tidligere skolekammerat til Eddie onsdag, da han vidnede ved Retten i Hjørring i sagen om den dræbte Eddie, hvor to svenske statsborgere, to mænd på 46 og 53 år, begge sidder tiltalt for drabet.

Politiet var fredag massivt til stede på en ejendom uden for Frederikshavn, hvor den 39-årige mand er forsvundet fra. Foto: Jean Nonboe/Byrd Vis mere Politiet var fredag massivt til stede på en ejendom uden for Frederikshavn, hvor den 39-årige mand er forsvundet fra. Foto: Jean Nonboe/Byrd

»Eddie ringede, men jeg nåede ikke at tage den.«

»Jeg forsøgte at ringe tilbage et par gange. Men den gik på optaget hver gang,« lød det fra vennen i vidneskranken.

I timerne forinden havde vennen tilbragt lidt tid med Eddie. De drak øl, hyggede sig og nød det gode forårsvejr.

Men noget nagede Eddie. Han var frustreret og utryg. Ifølge vidnet forklarede Eddie, at han var blevet truet af den 53-årige tiltalte, fordi hans hund havde bidt den 53-årige. Og Eddie ville 9. maj faktisk ikke vende tilbage til sin campingvogn.

… og så vidste jeg det med det samme Ven af Eddie

Selvom vennen tilbød, at Eddie kunne overnatte hos ham og hans kone, takkede Eddie nej. Han ville bare hjem og være for sig selv. Måske se en tv-serie, han var begyndt på.

Eddie kørte derfor hjem mod sin campingvogn. Det skulle vise sig at være sidste gang, vennen talte med Eddie. For det førnævnte opkald gik som bekendt aldrig igennem.

Og samme aften blev Eddie dræbt. Først to dage senere hørte vennen igen noget om Eddie.

»Om mandagen fik jeg en besked fra Eddies mor på Messenger. Hun spurgte, om jeg havde hørt noget fra ham.«

» … og så vidste jeg det med det samme,« forklarede vennen med henvisning til, at noget alvorligt måtte være sket med Eddie.

På baggrund af tidligere vidneforklaringer er det politiets teori, at Eddie blev dræbt samme aften. Formentlig i det tidsrum, hvor han forsøgte at ringe til vennen.

Herefter blev han smidt på et bål, hvorefter han blev forsøgt bortskaffet i to olietønder. Ligresterne af Eddie blev fundet i dagene efter 9. maj, og siden fulgte anholdelserne af de tiltalte.

De to tiltalte nægter sig skyldige i drab. Den 46-årige erkender dog usømmelig omgang med lig.

Omvendt har et vigtigt vidne i sagen, konen til den 46-årige, som var til stede på adressen ved drabstidspunktet, forklaret, hvordan den 53-årige over for hende indrømmede drabet.

Den 53-årige tiltalte skulle 9. maj have spurgt kvinden, om hun var bange for Eddie. Det var hun, lød hendes svar.

»Så sagde han 'du behøver ikke være bange for ham mere. Jeg skød den motherfucker',« sagde hun 9. september i retten om ordene, der angiveligt kom fra den 53-årige tilbage i maj 2020. Hun tilføjede:

»Jeg troede på ham. Jeg gik i panik, forlod køkkenet og satte mig ud på badeværelset i 10-15 minutter.«

Onsdagens retsmøde er det femte ud af ni. Udover vennen blev to andre vidner, en ansat ved Beredskabsstyrelsen og en nabo, afhørt.

Alle vidner er dermed afhørt i sagen.

Dommen forventes afsagt 4. eller 5. oktober.