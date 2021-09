For første gang i Eddie-sagen var det en anden, end de to drabstiltalte, der vidnede ved retten i Hjørring.

Kort før klokken 16 torsdag satte en 47-årig britisk kvinde sig til rette for at afgive sin forklaring.

Hun er hustru til den 46-årige drabstiltalte og var til stede på den ejendom, hvor Eddie Karl-Johan Christensen blev dræbt i maj sidste år.

Over for anklager Kim Kristensen gav hun flere forklaringer, der stemmer overens med sin mands. Dem vender vi tilbage til.

For det, der måske var mest opsigtsvækkende i hendes forklaring var, at den 53-årige medtiltalte i sagen, ifølge kvinden, erkendte drabet på Eddie over for hende umiddelbart efter, det var sket.

Ifølge kvinden gjorde han det i en samtale i køkkenet, efter den 53-årig havde været i bad.

Her skulle den 53-årige medtiltalte have spurgt kvinden, om hun var bange for Eddie. Det var hun, lød hendes svar.

»Så sagde han 'du behøver ikke være bange for ham mere. Jeg skød den motherfucker',« siger hun i retten om ordene, der kom fra den 53-årige tilbage i maj 2020.

»Jeg troede på ham. Jeg gik i panik, forlod køkkenet og satte mig ud på badeværelset i 10-15 minutter.«

Efterfølgende vendte hun tilbage til køkkenet, hvor begge de drabstiltalte ifølge hende var til stede.

Selv gik hun ovenpå og lagde sin og den 43-åriges søn i seng.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hendes mand havde noget med selve drabet at gøre, svarede hun, at det tror hun ikke, men hun kan ikke være sikker, fordi hun ikke var der.

Senere den aften viste den 53-årige medtiltalte sig igen, forklarede kvinden også i retten.

»Om natten kom 'kaptajnen' (den 53-årige medtiltalte, red.) ind på værelset sagde ‘undskyld'. Jeg ved ikke, hvad det betød, eller hvorfor han sagde det.«

Adspurgt af anklager Kim Kristensen, om kvinden tænkte på at alarmere politiet, sagde hun:

»Nej... Jeg var i chok,« lød det. Hun tilføjede senere i vidneskranken, at 'nogle formentlig ville ringe til politiet', hvorfor hun ikke gjorde det.

Den 47-årige kvinde forklarede ligeledes, at hun hørte skud udenfor. Vel at mærke før samtalen i køkkenet, hvilket hendes mand også har forklaret.

Hun husker også, at hun, hendes tiltalte mand og den 53-årige medtiltalte havde et møde bag huset to dage efter drabet. Ifølge hende og hendes mand fik de instrukser om, hvad de skulle sige, når og hvis politiet dukkede op for at lede efter Eddie.

Her skulle den 53-årige også have sagt, at han var ked af det, ifølge kvinden.

Ved sagens begyndelse var kvinden selv anholdt og sigtet i sagen. Hun er siden blevet frikendt på grund af manglende beviser.

Dog erkendte hun i retten, at hun indledningsvis løj for politiet om, at hun ikke vidste, hvad der var sket med Eddie.

»Jeg var bekymret for mig selv, min mand og søn. Jeg vidste heller ikke, hvilke samtaler 'kaptajnen' og min mand havde haft.«

De drabstiltalte – den 46- og 53-årige mænd – nægter sig begge skyldig i manddrab.