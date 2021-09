Efter 39-årige Eddie blev skudt, brændt og forsøgt bortskaffet lagde de to drabstiltalte i sagen hemmelige planer i tilfældet af, at politiet kom på sporet af dem.

Det var i hvert fald, hvad en af de tiltalte i sagen, en 46-årig mand, forklarede ved retten torsdag.

Planerne blev angiveligt lagt dagene efter, at Eddie ifølge den 46-årige blev dræbt af den 53-årige medtiltalte.

Adspurgt af anklager Kim Kristensen, om de drabstiltalte havde planlagt en historie til politiet, svarede den 46-årige tiltalte i sagen:

»Kaptajnen (den 53-årig medtiltalte, red.) førte mig og min kone om til bagsiden af huset. Han gav os instruktioner i, hvad vi skulle sige.«

»Vi skulle sige, at Eddie og Kaptajnen havde skændtes, og at Eddie så havde forladt grunden. Og at han kom aldrig tilbage,« lød det fra den 46-årige tiltalte.

Netop denne forklaring var også, hvad den 46-årige sagde, da politiet 11. maj kom for at lede efter Eddie for at stille spørgsmål om ham.

Det var først, da den 43-årige og dennes kone blev anholdt, at instruktionerne langsomt blev droppet. Men alt kom ikke frem i lyset i første omgang, hvilket Kim Kristensen i retten gerne ville kende årsagen til.

»Jeg prøvede virkelig at fortælle alt, hvad jeg huskede.«

Hvorfor fulgte du 'Kaptajnens' instruktioner?

»Jeg vidste jo ikke, hvad der ville ske bagefter. På det tidspunkt var jeg bange for 'Kaptajnen'.«

Den 53-årige medtiltalte, der under den 46-åriges forklaring bliver kaldt 'Kaptajnen', nægter sig skyldig i sagen.

I sin forklaring tirsdag sagde han, at det var den 46-årige, som var bange for Eddie. Og han skulle hertil have taget en pistol ud af et våbenskab af frygt for Eddie.

Ifølge den 53-årige skulle Eddie også have truet den 46-årige og hans familie.

Begge mænd nægter sig skyldige i manddrab. Den 46-årige erkender usømmelig omgang med lig.