Den 42-årige seniorsergent, der i februar blev dømt i Københavns Byret for flere forhold mod underordnede, valgte at anke sin dom til frifindelse.

Det har nu fået anklagemyndigheden til at kontraanke sagen til landsretten.

Det fortæller anklager Claus Risbjerg ved auditørkorpset til B.T.

»Vi kontraanker. Nu har vi 14 dage, hvor vi skal vurdere, hvilke forhold og om nogle af de forhold, som Byretten frifandt ham i, om Landsretten skal have mulighed for at se på noget af det.«

Ankesagen kommer til at omhandle det, der allerede er blevet afdækket i byretten.

Her blev seniorsergenten fra Den Kongelige Livgarde dømt for vold og blufærdighedskrænkelser begået mod kvinder og mænd af lavere rang, da han blandt andet kaldte en for 'yngste fisse'.

Den 42-årige mand blev idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste, selv har han fra start af nægtet sig skyldig.

Men sagen mod ham er langt fra overstået, da flere forhold kan blive tilføjet til i sagen.

For anklager Claus Risbjerg bekræfter overfor B.T., at Auditørkorpset også efterforsker et forhold, som ikke var med i sagen.

»Anmeldelsen om voldtægt bliver fortsat efterforsket, og efterfølgende skal der ses, om der kan rejses tiltale i sagen. Men det ved vi ikke endnu.«

Hvis det besluttes, at der skal rejses tiltale mod seniorsergenten om voldtægt, vil det forhold først blive behandlet i Københavns Byret.

Den 42-årige seniorsergent forsøgte i byretten at forklare sig med, at der var tale om gensidige relationer til de unge kvinder, og at der er en frisk tone i regimentet, da han forsvarede sig mod anklagerne om blandt andet blufærdighedskrænkelser og vold mod underordnede.

Men Københavns Byret fandt ikke hans ord troværdige, og derfor blev seniorsergenten dømt for seks af de 10 forhold, han var tiltalt i.

I to af forholdene skulle seniorsergenten også betale 7.000 kroner i erstatning til de unge kvinder, der ifølge dommen var blevet krænket på arbejdspladsen.

Sagens anklageskrift har bestået af i alt 10 forhold om blandt andet blufærdighedskrænkelser, groft sprogbrug og vold.

Under retssagen har flere vidner, der tidligere har arbejdet under den dømte seniorsergent, beskrevet en frygt for ham samt en grim tone.

