Tidligere på måneden blev den 42-årige seniorsergent i Københavns Byret dømt for flere forbrydelser begået mod sine underordnede i Den Kongelige Livgarde.

Nu har han besluttet at anke sagen til landsretten.

»Vi går efter frifindelse,« oplyser forsvarsadvokat Noaman Azzouzi.

Den 42-årige seniorsergent forsøgte i byretten at forklare sig fra anklager om blandt andet blufærdighedskrænkelser og vold mod underordnede.

Men Københavns Byret fandt ikke hans ord troværdige, og derfor blev seniorsergenten dømt for seks af de 10 forhold, han var tiltalt i.

Dommen lød på 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.

I to af forholdene skulle seniorsergenten også betale 7.000 kroner i erstatning til de unge kvinder, der ifølge dommen var blevet krænket på arbejdspladsen.

Nægtede sig skyldig

Sagens anklageskrift har bestået af i alt 10 forhold om blandt andet blufærdighedskrænkelser, groft sprogbrug og vold.

Den 42-årige har fra start nægtet sig skyldig i dem alle.

Under retssagen har flere vidner, der tidligere har arbejdet under den dømte seniorsergent, beskrevet en frygt for ham samt en grim tone.

Han er blandt andet blevet dømt for at have udsat en dengang 21-årige kvinde for blufærdighedskrænkelser, ligesom han gentagne gange har sendt hende billeder og videoer af, at han onanerede.

Ifølge anklagerne skulle den 42-årige desuden have misbrugt sin magt, da han disciplinerede en garder ved at befale, at vedkommende skulle stå i rørstilling i omkring 20 minutter.

Seniorsergenten forsvarede sig selv med, at der var en »frisk tone« på arbejdspladsen, og at relationen til de unge kvinder var gensidig.

»Det var en stor del af den friske tone. Det var humoren blandt de fleste,« understregede han i byretten og fortalte, at han langt fra var den eneste, der bidrog til den jargon.

