»Han fremstod ekstremt skræmmende, og jeg var meget bange for ham.«

Ordene blev fremstammet fra en tydeligt berørt ung kvinde, der mandag eftermiddag indtog vidneskranken ved Københavns Byret.

I en periode på to år – fra 2019 og frem – udsatte en 42-årig seniorsergent fra Den Kongelige Livgarde ifølge sagens anklageskrift den dengang 21-årige kvinde, der var civilt ansat på kasernen, for flere blufærdighedskrænkelser, ligesom han gentagne gange angiveligt tilsendte hende billeder og videoer af, at han onanerede.

Han nægter sig skyldig.

Mere konkret er den 42-årige blandt andet tiltalt for på et tidspunkt i maj eller juni 2020 udenfor køkkenet på Livgardens Kaserne at have trukket den unge kvinde ind til sig og kysset hende på munden.

»Du vil jo gerne,« skulle manden ifølge anklageskriftet have udtalt.

Efterfølgende skulle seniorsergenten have fulgt efter hende ned i kælderen, hvor kvinden senere på dagen klædte om efter sin vagt.

»Pludselig stod han der bare. Han tog fat i min arm og pressede mig op mod muren og kyssede mig igen. Den her gang var kysset mere voldsomt og aggressivt,« lød det fra kvinden i retten.

Hun forklarede videre, at hendes telefon pludseligt ringede, hvilket fik seniorsergenten til at gå sin vej.

»Og her brød jeg fuldstændig sammen.«

Sendte onani-videoer

I retten berettede kvinden, at manden begyndte at holde øje med hende, når hun trænede, ligesom han sendte utallige videoer og billeder til hende, hvor han onanerede og fortalte om sine lyster.

Han var angiveligt også meget optaget af at finde ud af, hvem hun datede fra det hold, han var vagtholdsfører for.

»Han var meget anmassende, og det gjorde mig meget bange. Men jeg følte, det var bedre at være på hans side, og det var også derfor, jeg gik med til, at han fik mine Snapchat-oplysninger (socialt medie, red.).«

Den 42-årige mand forklarede tidligere mandag, at forholdet var gensidigt, og at kvinden også sendte billeder og videomateriale tilbage til ham.

Men sådan var det ikke ifølge kvinden.

»Det gjorde jeg ikke. Jeg har sendt billeder til ham, men ikke nøgenbilleder eller noget pornografisk.«

»Jeg følte mig så presset i det, og jeg fik så mange beskeder fra ham. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg turde ikke sige det til nogen. Jeg var så flov over, at jeg ikke kunne sige fra og passe på mig selv.«

Frygtede ham

På et mere generelt plan forklarede kvinden, at der var en kultur på kasernen, hvor alle var bange for den 42-årige seniorsergent.

»Jeg har også set ham slå folk. Jeg var bange for, han ville møde op, hvor jeg boede, at han ville slå mig eller tage fat i mig. Han var så meget over mig hele tiden, at jeg var bange.«

Krænkelserne stod ifølge kvinden på frem til foråret 2021, hvor seniorsergenten blev suspenderet.

I tiden op til gjorde hun alt for at undgå ham.

Hun forsøgte at træne på andre tidspunkter, ligesom hun begyndte at låse dørene. Generelt begyndte hun at planlægge sin dag efter, hvornår han var specifikke steder.

Tiltalt for 10 forhold

Den 42-årige mand er foruden forholdet med kvinden tiltalt for adskillige andre forhold om grove krænkelser, vulgært sprogbrug og blufærdighedskrænkelser i sin tid som overordnet vagtholdsfører i Den Kongelige Livgarde.

Selv har manden tidligere mandag forklaret, at det blot var »en del af den friske tone.«

Han er også tiltalt for vold og for ulovligt have disciplineret en underordet – en garder – ved at befale personen at stå i rørstilling i omkring 20 minutter.

Den 42-årige nægter sig skyldig i samtlige 10 forhold.

Den militære anklagemyndighed – Forsvarsministeriets Auditørkorps – vil have idømt den 42-årige mand en fængselsstraf, ligesom han skal frakendes førerretten.

Der ventes at falde dom 7. februar.

