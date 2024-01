Da en 42-årig seniorsergent fra Den Kongelige Livgarde kaldte en underordnet for »yngste fisse«, var det bare en del af »en frisk tone«.

Det var det også, da han udtalte, at det var rart med en kvindelig sergent på vagtholdet, fordi man så havde »én at invitere ned om natten«.

Sådan har seniorsergenten mandag formiddag forklaret ved Københavns Byret. Iført mørke jeans og blå trøje har han med et stift blik indtaget vidneskranken.

Her er han tiltalt for adskillige forhold om grove krænkelser, vulgært sprogbrug og blufærdighedskrænkelser i hans tid som overordnet vagtholdsfører i Den Kongelige Livgarde.

Den 42-årige mand nægter sig skyldig.

I stedet slår han gentagne gange fast, at forholdene om krænkelser og sprogbruget handler om den kultur, som florerede i Livgarden.

»Det var en stor del af den friske tone. Det var humoren blandt de fleste,« understreger han og fortæller, at han langt fra var den eneste, der bidrog til den jargon.

»Begrebet 'yngste fisse' eksisterede allerede, da jeg startede.«

I et af sagens forhold er manden tiltalt for at have trukket en kvinde ind til sig, kysset hende og sagt »du vil jo gerne«. Senere samme dag skal han have gentaget kysset.

Det hele foregik på Livgardens kaserne i Gothersgade ved Rosenborg Slot midt i København.

Samme kvinde fik ifølge tiltalen også tilsendt billeder af den onanerende vagtholdsfører, ligesom hun gentagne gange blev spurgt, om hun ville have sex med ham.

Men alt det var ifølge seniorsergenten gensidigt, ligesom deres relation ifølge ham var bygget op over lang tid.

»Det var et gensidigt kys, og vi har gensidigt sendt materiale til hinanden,« lyder det i retten fra den tiltalte, hvilket får auditør Claus Risbjerg, der fører sagen mod ham, til at spørge:

»Jeg kan bare ikke se, hun har sendt noget, der minder om noget pornografisk seksuelt i den her tråd?«

»Alt af privat karakter foregik på Snapchat, og jeg skal ikke kunne sige, hvor meget hun har sendt,« svarer den tiltalte.

De samme krænkende videoer fik en anden kvindelig ansat tilsendt, og her er forklaringen fra den 42-årige den samme.

»Det foregik på lige fod og gensidigt,« forklarer manden og gentager, at han også, hvad angår denne kvinde, havde haft en relation, hvor de havde skrevet sammen i lang tid.

Vagtholdsføreren er desuden tiltalt for vold og for at have udsat en person for fare, idet han kørte et militært køretøj så tæt på, at personen måtte springe til side.

Derudover skal den 42-årige ulovligt have disciplineret en underordet – en garder – ved at befale personen at stå i rørstilling i omkring 20 minutter.

Dette var angiveligt, fordi garderen ikke kunne opremse en række vejnavne.

Den militære anklagemyndighed – Forsvarsministeriets Auditørkorps – vil have idømt den 42-årige mand en fængselsstraf, ligesom han skal frakendes førerretten.

Der ventes at falde dom 7. februar.

