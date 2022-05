»På grund af den situation, jeg er i, har jeg ikke nogen som helst anden mulighed end at smide svesken på disken og indrømme over for alle, at jeg er biseksuel,« lyder det fra den tidligere hooliganleder.

Han havde ellers holdt sin seksualitet hemmelig længe.

Hemmelig, fordi det i hooliganmiljøet ifølge ham ikke er velanset at være andet end heteroseksuel.

Og netop homofobien har været medvirkende til, at han er endt på anklagebænken, argumenterer han for tirsdag formiddag under sin afhøring ved Retten i Glostrup.

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som tiårig.

Ifølge ham har i hvert fald nogle af de mange unge mænd, der i anklageskriftet bliver beskrevet som ofre for voldtægt begået af ham, valgt at gå til politiet med deres beskyldninger, for at skjule deres seksualitet.

»Det er bedre at fremstå som offer, for så får du den reaktion fra de mennesker,« lyder det fra den tiltalte med henvisning til den uro, der i løbet af sagens anden retsdag har været fra tilhørerrækkerne.

Retsmødet havde tirsdag kun været i gang i et par minutter, da en person med relation til hooliganmiljøet omkring Brøndby IF rejste sig, bevægede sig mod udgangen og højt sagde, at den tiltalte var fuld af løgn.

Samt et par ukvemsord.

Retsformanden havde ellers efter gårsdagens uro gjort opmærksom på, at der i retssalen er nultolerance over for den slags.

Senioranklager Morten Frederiksen bemærkede efter afbrydelsen til de tilbageværende tilhørere fra miljøet, at hvis andre havde tænkt sig at gøre det samme, var det nu. Og så var det ud.

Men der forblev stille bagest i lokalet. I hvert fald for en stund.

Omtrent tre kvarter senere var den gal igen. Denne gang var det to kasketklædte mænd, der rejste sig.

»Fucking lille, pædofile bøsse,« sagde den ene blandt andet.

Også de blev pænt fulgt ud af de mange tilstedeværende betjente.

Netop de vrede tilhøreres udbrud underbygger ifølge den tiltalte hans pointe. At det i miljøet altså er mere acceptabelt at være offer for seksuelle overgreb end at være biseksuel.

»Det er nemmere at komme med en påstand om, at det er sket mod hans vilje. Det skaber et tvangsbillede af, hvad der er foregået imellem os,« lyder det fra tiltalte med henvisning til en af sagens forurettede.

Den tiltalte fortæller, at han godt forstår, at sagens forurettede – altså ifølge ham – ikke har haft lyst til åbent at fortælle om deres seksualitet.

»Jeg forstår godt, hvorfor man er for bange til at gøre det, jeg gør lige nu. Og det er et eller andet sted noget, jeg gør af tvang.«

Den 29-årige tidligere hooliganleder er tiltalt for at have begået overgreb på 14 unge drenge fra miljøet. Nogle af dem, mens de var mindreårige.

Nogle af de seksuelle relationer erkender han. Men han afviser over en bred linje at have begået seksuelle overgreb.

Ligesom han også benægter alle anklager om vold, trusler og afpresning, som han også er tiltalt for.

Politiet er massivt til stede ved Retten i Glostrup i forbindelse med retssagen. Foto: Presse-fotos.dk

Der er i forbindelse med retssagen skruet ekstra op for sikkerheden i Retten i Glostrup.

Mellem 15 og 20 betjente er sat af til sagen, ligesom alle tilhørere skal igennem et ekstra sikkerhedstjek for at komme ind i retssalen.

Der er afsat i alt 14 dage til sagen, og forventningen er, at der falder dom i juni.

Anklagemyndigheden går efter at få den tiltalte idømt en af landets strengeste straffe – nemlig forvaring. Modsat går den 29-årige efter at blive frikendt. Han mener, han er offer for en form for komplot.