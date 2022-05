Adspurgt, hvordan han er endt med at være tiltalt for at have begået op mod 1.300 overgreb, indledte han en lang historie om et kærlighedsdrama.

Et kærlighedsdrama, der skulle have fået en rockergruppering til at udtænke et komplot mod ham.

Det er i hvert fald den tidligere hooliganleder fra Brøndbys hypotese.

Hen mener, at der sidder nogle og trækker i trådene et sted. Man kan bare kalde ham konspirationsteoretiker, sagde han for retten, men understregede så, at det altså er hans teori.

Den 29-årige mand, der tirsdag indtog anklagebænken i en omfattende sag om voldtægt, vold og trusler, nægter sig skyldig i samtlige tiltaler.

Han nægter, at han skulle have begået – som senioranklager Morten Frederiksen havde regnet sig frem til – op mod 1.300 overgreb på de unge drenge, der spiller hovedrollerne i anklagerne mod ham.

De 14 drenge og en kvinde skulle alle af en rockergruppering med relation til hooliganmiljøet være blevet overbevist om at gå til politiet og anmelde ham, argumenterede han.

Alt sammen fordi det kom frem, at den tiltalte ikke kun havde én kvindelig kæreste, men også flere mandlige elskere ved siden af, forklarede han i retten.

Angiveligt stod en af hooliganens mandlige elskere i en penibel situation, fordi det ikke er velanset at være homo- eller biseksuel i hooliganmiljøet, da det ifølge den tiltalte kom frem, at de havde et forhold.

Den tiltalte erkender at have haft flere seksuelle relationer til nogle af de forurettede, der bliver nævnt i det lange anklageskrift. Men de skulle have været gensidige frivillige, lød det.

Han fortalte videre i retten, at han har levet som biseksuel i flere år, men aldrig har fortalt det til nogen i hooliganmiljøet.

I anklageskriftet lyder det, at han i årevis misbrugte drengene seksuelt.

De mange unge ofre skal alle i løbet af sagens 14 retsdage vidne. Det samme skal nogle forældre og kærester til ofrene.

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som 10-årig.

Sammen skal de være med til at besvare de spørgsmål, som senioranklager Morten Frederiksen indledte retssagen med:

Er det, der står beskrevet i anklageskriftet, sket? Og hvis det er sket: Var det i så fald frivilligt eller voldtægt?

Anklagemyndigheden mener, at den 29-årige skal idømmes forvaring. Den 29-årige mener, at han skal frifindes.

Sagen fortsætter tirsdag, hvor den tidligere hooliganleders får lov til at fortælle resten af sin version.