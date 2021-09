Københavns Vestegns Politi efterlyser en mand, der er mistænkt for et true en medarbejder med en kniv under et røveri.

20. august klokken 21.15 trådte den mistænkte gerningsmand ind i Rema 1000 på Egelundsvej i Albertslund.

Her truede han en medarbejder med en kniv til at åbne kassen, hvorefter gerningsmanden selv stak hånden ned og tog nogle kontanter.

Herefter flygtede han til fods fra stedet i en ukendt retning.

Manden beskrives som af mellemøstlig udseende, 25-35 år og cirka 190 centimeter høj.

Han er af almindelig bygning, har sort hår og fuldskæg. I gerningsøjeblikket var han maskeret med mundbind, bar en sort jakke med hvide striber og havde en sort kasket på.

I forbindelse med efterforskningen har Københavns Vestegns Politi offentliggjort et overvågningsfoto af den formodede gerningsmand.

»Vi håber, at offentligheden kan hjælpe os med at identificere gerningsmanden på baggrund af overvågningsfotoet,« siger politikommissær Tue Lauenblad fra Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.