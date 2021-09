Aarhus Kommune har lækket navne, adresser og personnumre på formentlig flere tusinde borgere.

Det er sket, da oplysningerne har ligget frit tilgængeligt i kommunens digitale byggeregister.

Det fortæller Århus Stiftstidende torsdag.



Det er på minejendom.aarhus.dk, hvor der ligger oplysninger om samtlige ejendomme i Aarhus Kommune, at oplysningerne har været synlige for alle og enhver.



Personerne, hvis oplysninger mod alle regler har ligget frit tilgængeligt, har stået på lister i forbindelse med høringer om byggesager, hvor eksempelvis naboen har ønsket at lave tilbygninger på sit hus.



I registret har Århus Stiftstidende fundet lister med personnumre i byggesager fra blandt andet Skødstrup, Egå, Risskov, i midtbyen og på Frederikbjerg.



I en byggesag på Nørre Allé fandt avisen eksempelvis et exel-ark med navne, adresser og personnumre på 86 borgere.



Indtil de tidligere på ugen informerede kommunen om de mange brud på persondata-sikkerheden, var det altså frit for enhver at søge personer frem på hjemmesiden.



»Indtil tirsdag troede vi, at vi havde et 100 procent sikkert system. Det har vi så ikke. Derfor har vi lukket for adgangen til det digitale byggesagsarkiv. Vores It-folk arbejder på højtryk for at finde en sikker løsning, og vi åbner ikke, før den er fundet,« siger Ann Hamburg, der er afdelingschef for Byggeri i Aarhus Kommune, som byggesagsarkivet hører under, til Århus Stiftstidende.



Hun fortæller, at hun frygter, at kommunen står med et stort problem, når de nu skal sikre sig, at byggesagerne i deres register ikke indeholder personfølsomme oplysninger.



Århus Stiftstidende har foruden personnumre også fundet eksempler i registret, hvor borgere med adressebeskyttelse lå markerede – og hvor adressen altså var helt tydelig.



Aarhus Kommune har nu orienteret Datatilsynet om, den har brudt persondatasikkerheden.