Der er mandag formiddag sket et alvorligt færdselsuheld, hvor der er flere tilskadekomne.

Det oplyser Nordjyllands Politi over for B.T.

Vagtchef Poul Fastergaard siger, at to biler er kollideret i et frontalt sammenstød og kalder færdselsuheldet for alvorligt.

Tre personer er kommet til skade, og en person meldes fastklemt. Deres tilstand er ukendt på nuværende tidspunkt.

Færdselsuheldet er sket på Skallerupvej, nær Sønderlev ved Hjørring.

Politi og redning er til stede med flere patruljer og ambulancer, hvorfor vejen er spærret, mens arbejdet pågår.

Hvad der er årsagen til ulykken, ved politiet endnu ikke.

Meldingen om ulykken skete via 1-1-2 klokken 10.08, oplyser Poul Fastergaard til slut.

B.T. følger sagen.