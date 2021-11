Der var voldsomme kræfter på spil, da Nordjylland Beredskab søndag rykkede ud til en brand på Diskovej i Frederikshavn.

Med en lille pulverslukker og en haveslange havde beboerne forsøgt at slukke ilden i husets udestue. Men det var ikke muligt.

Brandfolkene fik klokken 11.53 meldingen om branden. Da de kom frem, var udestuen totalt overtændt.

»Der var røg og ild op gennem taget, der kom ild ud gennem vinduerne og tagpladerne sprang,« fortæller indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Med hjælp fra fem personer og en sprøjtetankvogn gik beredskabet i gang med at slukke ilden – og ikke mindst forhindre den i at brede sig til selve hovedhuset.

Brandfolkenes hovedfokus var at sikre, at branden ikke bredte sig til selve hovedhuset. Vis mere Brandfolkenes hovedfokus var at sikre, at branden ikke bredte sig til selve hovedhuset.

»Vi satte en overtryksventilator på hoveddøren, som blæser røg ud af huset, for at minimere risikoen for at det skal begynde at brænde inde i selve huset,« forklarer indsatslederen.

Og det lykkedes at forhindre branden i at brede sig. Til gengæld blev udestuen totalt nedbrændt.

Ingen mennesker kom alvorligt til skade, men tre beboere blev alligevel behandlet for mulig røgforgiftning.

»Den ene fik lidt ilt, mens de to andre blev efterset af en paramediciner,« fortæller Thomas Dybro, der dog beretter, at de tre beboere alle har det fint igen.

Der blev tilkaldt paramedicinere for at tilse beboere for mulig røgforgiftning. Vis mere Der blev tilkaldt paramedicinere for at tilse beboere for mulig røgforgiftning.

Brandstation ligger få kilometer fra Diskovej i Frederikshavn, og indsatslederen er overbevist om, at den hurtige udrykning har forhindret ilden i at brede sig til resten af huset.

Nordjyllands Beredskab er ved at afslutte indsatsen på stedet og Skadesservice er ankommet.

»Der er asbestplader på taget, så miljøvagten fra Frederikshavn Kommune er også tilkaldt,« supplerer Thomas Dybro.

Brandårsagen er endnu ikke fastslået, men ifølge indsatslederen er området afspærret, fordi politiet arbejder på at finde frem til årsagen. Det tyder dog ikke på, at der er sket noget mistænkeligt.