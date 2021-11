I en dugfrisk varsel lyder meldingen, at en snestorm kan ramme landet inden for få dage.

Sådan lyder den seneste melding i hvert fald fra DMI.

Ifølge instituttet kan snestormen ramme den nordlige del af Jylland i løbet af onsdagen.

I en uddybning forklarer Erik Hansen, der er vagtchef ved DMI, at der ventes at falde mellem 15 og 30 centimeter sne. Sneen ventes at falde i tidsrummet mellem klokken 09 og 21 onsdag.

»Den præcise bane for lavtrykket kan stadig variere, og det kan medføre ændringer i varslingen.«

»Vi følger situationen og opdaterer efter behov,« lyder det fra Erik Hansen.

Opdateres...