Fortvivl ej, hvis vejret ser lidt kedeligt ud, når du står op mandag morgen.

Vi kan nemlig se frem til en rigtig flot vinteragtig dag, hvor der i løbet af dagen vil komme sol på programmet, lyder det fra DMI, Danmarks Meterologiske Inistitut.

»Dagen i dag vil starte koldt og en anelse skyet ud, men efterhånden vil en fin opklaring fra nord brede sig ned over landet,« fortæller Mette Wagner, som er vagthavende meteorolog hos DMI.

Temperaturen vil ligge på lige omkring frysepunktet og op til tre grader, og det kan derfor være en rigtig god idé at finde hat og handsker frem allerede fra morgenstunden.

»Vi er så småt gået ind i vintermånederne, og det betyder både, at det bliver koldere, men også, at der vil begynde at være lidt mere hvidt i nedbøren,« fortæller Mette Wagner.

For ikke nok med, at dagtemperaturen vil være lige omkring frysepunktet. Vi kan også se frem til, at der vil komme enkelte byger, som er præget af slud, sne og regn.

Det vil derfor kunne føles »rigtig koldt«.

Vagthavende meteorolog, Mette Wagner, understreger da også, at bilister skal passe på og være ekstra opmærksomme, når de skal ud på vejene mandag. Der er nemlig risiko for glatte veje.

Et hurtigt kig på de fire største byer viser, at der faktisk ikke er den store forskel på vejret mandag:

Aalborg

I Nordens Paris skal man dog særligt finde den varme sweater frem. Det er nemlig her, hvor man kan se frem til de absolut laveste temperaturer.

»Det vil blive koldest i Nordjylland i dag. Men der vil hurtigt komme opklaring og sprækker i skydækket, hvilket betyder solstrejf,« fortæller Mette Wagner.

København

Modsat nordjyderne skal Københavnerne væbne sig med tålmodighed, hvad angår sol. De er nemlig de sidste, der vil få glæde af solens stråler, der vil ramme i løbet af eftermiddagen.

»Det vil tage lidt tid før, solen vil ramme hovedstadsområdet. Men det skal nok klare op,« fortæller hun.

Odense og Aarhus

I Odense og Aarhus vil dagen starte koldt og skyet, men også her, kan man se frem til solstrejf opad dagen.