Det var seriemorderen selv, der tog initiativet til tumulten, forklarer flere af de tiltalte i sagen, hvor de ellers er tiltalt for for at have overfaldet den nu 34-årige Cornelius Bach - tidligere James Schmidt - i Storstrøms Fængsel.

Sagen kører ved Retten i Nykøbing Falster, og ifølge anklageskriftet skete overfaldet 26. marts i år på fængselsafdelingen C4 omkring klokken 18.20.

De fire tiltalte nægter sig skyldige.

De tiltaltes forklaringer stikker i flere forskellige retninger i forhold til den vold, der ifølge anklageskriftet udspandt sig i pensionistmorderens celle.

Anklageskriftet beskriver, at han blev slået og sparket og desuden fik overfladiske læsioner på ryggen, der blev påført med en smørekniv. Det er politiets formodning, at overfaldet bundede i, at de fire tiltalte havde fundet ud af, hvem Cornelius Bach i virkligheden var, og hvad han sad i fængsel for.

Drab på ældre er ikke velset i fængslets interne hierarki.

En af de tiltalte forklarer, at det var på grund af, at der skulle byttes tøj, at de gik ind på hans celle. En anden forklarer, at han gik derind, fordi han ville hente nogle dvd'er, han havde lånt ham.

Her, forklarede han, blev den nu 34-årige pensionistmorder pludseligt sur og 'fik onde øjne'. så kom det til noget tumult, der mest af alt var begyndt af seriemorderen.

»Vi sagde til ham, at han skulle droppe den der attitude. Så kigger han på os allesammen, og hopper på en af os,« forklarede en tredje tiltalt om episoden.

Ingen af de tiltalte kendte angiveligt til seriemorderens rigtige identitet eller hvorfor han sad i fængslet.

Så der der var ikke tale om et planlagt overfald. Og slet ikke fordi, han havde slået tre ældre ihjel, lød den nogenlunde ens forklaring fra de tre tiltalte.

Lyt her til B.T.s podcast om kriminalitet og blå blink her: