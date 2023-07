Det gik voldsomt for sig, da den dømte seriemorder, James Schmidt, blev overfaldet i fængslet 26. marts i år.

Der er nu rejst tiltale imod fire andre indsatte, der ifølge anklageskriftet stod bag overfaldet. De fire er henholdsvis 20, 20 og 34 og 35 år. De nægter sig skyldige.

James Schmidt hed tidligere Lual Yai Fayin Lual. Efter livstidsdommen har han så igen skiftet navn. Muligvis for at skjule fortidens synder, siger en kilde med indsigt i sagen.

Kort om James Schmidt: Han kom til Danmark sammen med sin mor fra det sydlige Sudan i 2000, da han var syv-otte år gammel. Som tiårig blev han mistænkt for at have forsøgt at voldtage en seksårig pige og blev anbragt på en institution. Da han var 14 år, blev han sigtet for voldtægt og anbragt på en lukket institution. Et par år senere – da han var 17 år – blev han sigtet for endnu en voldtægt. Offeret var en 14-årig pige, som var på besøg hjemme hos ham. Han blev varetægtsfængslet, og under sin fængsling i en lukket institution i København fik han besøg af en af sin mors veninder. I et besøgsrum forsøgte han at kvæle og voldtage kvinden. Episoderne førte til, at han blev tiltalt for voldtægt, voldtægtsforsøg og drabsforsøg. Han blev idømt forvaring i Københavns Byret i 2011 – formentlig som den hidtil yngste i Danmark. Men i 2012 valgte Højesteret at ændre dommen til syv års fængsel. James Schmidts alder på gerningstidspunktet – 17 år – talte imod en forvaringsdom, mente Højesteret. I marts 2021 blev han idømt livstid for drabene på 81-årige Inez Hasseblad, 80-årige Peter Jensen Olsen og 82-årige Eva Hofmeister. Fuldstændig meningsløse, kyniske og brutale drab, udtalte senioranklager Sidsel Klixbüll i forbindelse med dommen. En mentalundersøgelse har konkluderet, at han er svært afvigende og har gennemgribende psykopatiske træk. Han er selvovervurderende og mangler forståelse for sociale normer.

Men tilsyneladende fandt de medindsatte ud af, hvem han i virkeligheden var, og derfor opsøgte man ham i hans celle, lyder det i anklageskriftet.

Overfaldet udspandt sig ved 18.20-tiden den pågældende dag i Storstrøms Fængsel på afdeling C4.

Indledningsvis indtog den ene af de fire en truende positur med et krus i den ene hånd, mens han sagde; 'vi smadrer dig, og slår dig ihjel,' lyder det i anklageskriftet.

Derefter lød det; 'vi ved, hvem du er, vi har set programmet, og hvis ikke du fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel.'

Seriemorderen forsøgte her at tilkalde hjælp på nødhjælpsanlægget, men blev skubbet væk.

Efterfølgende blev han stukket med en smørekniv i ryggen, ligesom han blev slået og sparket. Ved overfaldet pådrog han sig mindre skrammer samt et sår, der skulle sys.

En af de tiltalte, den 34-årige, er også tiltalt for ved en anden lejlighed at have stukket en fængselsbetjent en lussing.

