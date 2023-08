Tidligere hed pensionistmorderen James Schmidt. Siden ændrede han navn til Cornelius Bach, men navneskiftet beskyttede ham ikke for at få en røvfuld i fængslet.

Idag begynder sagen, hvor fire indsatte i Storstrøms Fængsel er tiltalt for at have overfaldet den dømte seriemorder tidligere i år. De fire nægter sig skyldige.

Overfaldet skete 26. marts på fængselsafdelingen C4 omkring klokken 18.20, hvor den nu 31-årige pensionistmorder blev opsøgt på sin celle. Noget tyder på, at andre på samme afdeling i fængslet indledningsvis ikke vidste, hvem der gemte sig bag det ellers anonyme navn.

Anklageskriftet i sagen beskriver et scenarie, hvor den ene af de tiltalte indledningsvis indtog en truende positur med et krus i den ene hånd.

»Vi smadrer dig, og slår dig ihjel,« sagde han ifølge anklageskriftet.

»Vi ved, hvem du er, vi har set programmet, og hvis ikke du fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel,« lød det endvidere ifølge anklageskriftet.

Programmet, der blev henvist til, kan ifølge B.T.s oplysninger være en udsendelse, der blev sendt i fjernsynet om den triste sag, der kostede de tre seniorer livet.

Kort om pensionistmorderen: Han kom til Danmark sammen med sin mor fra det sydlige Sudan i 2000, da han var syv-otte år gammel. Som tiårig blev han mistænkt for at have forsøgt at voldtage en seksårig pige og blev anbragt på en institution. Da han var 14 år, blev han sigtet for voldtægt og anbragt på en lukket institution. Et par år senere – da han var 17 år – blev han sigtet for endnu en voldtægt. Offeret var en 14-årig pige, som var på besøg hjemme hos ham. Han blev varetægtsfængslet, og under sin fængsling i en lukket institution i København fik han besøg af en af sin mors veninder. I et besøgsrum forsøgte han at kvæle og voldtage kvinden. Episoderne førte til, at han blev tiltalt for voldtægt, voldtægtsforsøg og drabsforsøg. Han blev idømt forvaring i Københavns Byret i 2011 – formentlig som den hidtil yngste i Danmark. Men i 2012 valgte Højesteret at ændre dommen til syv års fængsel. James Schmidts alder på gerningstidspunktet – 17 år – talte imod en forvaringsdom, mente Højesteret. I marts 2021 blev han idømt livstid for drabene på 81-årige Inez Hasseblad, 80-årige Peter Jensen Olsen og 82-årige Eva Hofmeister. Fuldstændig meningsløse, kyniske og brutale drab, udtalte senioranklager Sidsel Klixbüll i forbindelse med dommen. En mentalundersøgelse har konkluderet, at han er svært afvigende og har gennemgribende psykopatiske træk. Han er selvovervurderende og mangler forståelse for sociale normer.

Ifølge anklageskriftet forsøgte den 31-årige at aktivere nødhjælpsanlægget, men blev skubbet væk.

Efterfølgende blev han stukket med en smørekniv i ryggen, ligesom han blev slået og sparket. Ved overfaldet pådrog han sig mindre skrammer samt et sår, der skulle sys.

En af de tiltalte, den 34-årige, er også tiltalt for ved en anden lejlighed at have stukket en fængselsbetjent en lussing.

Der er afsat to dage til sagen.

