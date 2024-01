Da politiet mandag rejste tiltale mod Korsørmanden, var det uhyggelige detaljer, der kom frem.

Særligt én detalje vakte opsigt hos tidligere drabschef og leder af politiets rejsehold Bent Isager-Nielsen.

For ikke nok med, at der blev rejst tiltale i sagen om drabet på Emilie Meng og et voldsomt overfald begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø, så kom der opsigtsvækkende nyt i kidnapningssagen fra Kirkerup.

Politiet annoncerede nemlig, at den 32-årige mand foruden langvarig frihedsberøvelse og voldtægt af den 13-årige pige nu også er blevet tiltalt for drabsforsøg.

»Det var særligt den del, jeg hæftede mig ved, da jeg læste det i medierne mandag.«

»Det tyder på, at han har forsøgt at lave strafbare forberedelseshandlinger,« slår han fast.

Den 32-årige tiltalte nægter sig ifølge sin advokat Karina Skou skyldig i sagen om Emilie Meng samt sagen fra Sorø. Han erkender fortsat delvist forholdene i sagen med den 13-årige fra Kirkerup.

Dog nægter han sig skyldig i det nye forhold om drabsforsøg.

Det var 15. april, at den 13-årige pige ifølge tiltalen blev kidnappet, efter hun havde færdiggjort sin avisrute i Kirkerup. Foto: Anthon Unger Vis mere Det var 15. april, at den 13-årige pige ifølge tiltalen blev kidnappet, efter hun havde færdiggjort sin avisrute i Kirkerup. Foto: Anthon Unger

Bent Isager-Nielsen forklarer, at tiltalen om drabsforsøg blandt andet kan være rejst, fordi man har kigget på gerningsmandens modus - altså fremgangsmåden i de andre sager.

Men modus kan ifølge den tidligere drabschef ikke stå alene, når anklageren skal fremlægge sagen i retten.

»Det ville være usædvanligt at rejse tiltale for drabsforsøg kun bygget på modus. Der må være et eller andet konkret, der underbygger det,« fortæller han og fortsætter:

»Det kan være, han har været ude at skaffe nogle elementer, remedier eller ting, der skulle bruges til at slå hende ihjel eller skaffe liget af vejen.«

Læs også Korsørmandens mystiske færden: Forlod huset flere gange under kidnapning

Med tiltalen er Bent Isager-Nielsen ikke i tvivl om, at politiet har konkrete og stærke beviser på hånden.

»Anklagemyndigheden skal have en ret sikker juridisk vurdering af, at det kan føre til dom. Det er også derfor, at der sker så relativt få frifindelser ved domstolene. Jeg føler mig ikke i tvivl om, at anklagemyndigheden føler sig på ret sikker grund i de tre sager her.«

Under et tidligere retsmøde i maj er der blevet løftet lidt af sløret for, hvilke beviser politiet har mod den 32-årige.

I Emilie Meng-sagen har politiet dokumenteret en række køb foretaget i Harald Nyborg før den unge kvindes forsvinden samt kortoplysninger og billede- og videomateriale på Korsørmandens computer. Derudover er der fundet dna-spor på hans adresse. Alt sammen noget, der knytter Korsørmanden til sagen.

Chefanklager Marie Bindslev har varslet, at der i anklageskriftet vil fremgå yderligere overtrædelser, ligesom der under retssagen vil komme hidtil ukendte oplysninger frem.

Det er endnu uvist, hvad der står i det konkrete anklagekskrift, da der skal gå en uge fra, at det bliver præsenteret for den tiltalte, før pressen kan få aktindsigt.

Bent Isager-Nielsen tror dog ikke, at eventuelle andre anklagepunkter kommer til at få den store betydning.

»Med langvarig frihedsberøvelse, drab, drabsforsøg og voldtægt kan det ikke blive mere alvorligt. Bliver han dømt for det her, står han jo formentlig til livsvarigt fængsel eller forvaring, medmindre han bliver erklæret sindssyg.«

Sagen mod Korsørmanden forventes at starte 14. maj ved Retten i Næstved, hvor der er afsat 18 retsdage.

Bliv klogere på seneste udvikling om Korsørmanden i kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.