Tre drab. 12 drabsforsøg. Det er, hvad den 23-årige mand, der sidste sommer åbnede ild i Field's, netop er blevet tiltalt for.

Og dermed er antallet af personer, som ifølge politiet blev ofre for hans masseskyderi, steget betragteligt sammenlignet med den oprindelige sigtelse.

Heri lød det, at den 23-årige havde dræbt tre personer og forsøgt at dræbe yderligere syv specifikke personer.

Da anklageskriftet kun lige er blevet forkyndt for den unge mand, går der syv dage, før medierne kan få indblik i det. I en pressemeddelelse oplyser Københavns Politi dog, at den unge mand konkret er tiltalt for drabene på en 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig mand.

Derudover lyder det, at han forsøgte at dræbe 11 navngivne personer. Og så er der rejst tiltale for endnu et forhold om drabsforsøg, da han ifølge politiet skød mod en gruppe på omtrent 21 personer.

»Det er en særdeles alvorlig sag, som politiet har efterforsket meget omhyggeligt. I anklagemyndigheden har vi foretaget en grundig juridisk vurdering af sagens omfattende materiale, og derfor har vi på den baggrund nu rejst tiltale,« siger specialanklager Søren Harbo fra Københavns Politi.

Ved et retsmøde i november kom det frem, at den unge mand har tilstået dele af de faktiske omstændigheder. Altså det, der skete 3. juli sidste år omkring klokken 17.30. Han huskede bare ikke det hele, lød det dengang.

På trods af erkendelsen nægtede han sig på daværende tidspunkt skyldig i den sigtelse, som politiet havde rejst.

Den formodede gerningsmand lagde forud for masseskyderiet flere videoer op, hvor han poserede med våben.

Ifølge politiet peger efterforskningen på, at angrebet i det københavnske shoppingcenter var planlagt.

Under en ransagning i hans hjem har politiet nemlig fundet en række dokumenter, som, spørger man politiet, viser, at han forberedte sig på masseskyderiet.

Dokumenter, hvori det er beskrevet, at man skal sigte efter hoved og torso, at man skal holde øje med, hvor folk gemmer sig, og at man skal oprette såkaldte kill zones.

Detaljerne kom frem under førnævnte retsmøde i november, og her kæmpede den unge mands forsvarer forgæves for at få nedlagt et referatforbud, hvad angik detaljerne fra ransagningen.

»Det er min opfattelse, at det er min klients sygdom, der taler, og jeg kan ikke se, det er nødvendigt, at det skal omtales offentligt,« sagde hun om dokumenterne.

Netop den 22-åriges sygdomsforløb og herunder kontakt med psykiatrien har været i fokus i medierne.

Hans mentale tilstand bliver med al sandsynlighed også et tema, når sagen kommer for retten. Her vil et af spørgsmålene være: Var han sindssyg i gerningsøjeblikket? Et spørgsmål, som en mentalerklæring skal hjælpe med at besvare.

Sagen indledes ved Københavns Byret 12. juni, og går alt efter planen, falder der dom på sjette retsdag 5. juli – næsten præcist et år efter det dødelige masseskyderi.

Den 22-årige mistænkte blev anholdt umiddelbart efter masseskyderiet. Anholdelsen fandt sted ikke langt fra shoppingcentret. Her stod den bevæbnede 22-årige og talte i telefon, da fire betjente tog sigte på ham.

»Læg dig,« råbte en af politibetjentene. Og ikke længe efter blev den unge mand lagt i håndjern.

Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør, og han har siden siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

