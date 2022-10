Lyt til artiklen

Tre dage efter skyderiet i Field's sendte en ansat ved Psykiatrisk Center Amager en mail til den lægefaglige vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri.

I mailen rejste den ansatte en bekymring for, at der kunne være sket muligt svigt i behandlingen af den 22-årige formodede gerningsmand.

Det fremgår af en aktindsigt, som B.T. har fået i korrespondancen mellem Region Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Styrelsen har 6. juli 2022 modtaget en bekymringshenvendelse fra Region Hovedstadens Psykiatri vedrørende behandlingen af den formodede gerningsmand fra skyderiet i Field's. Baggrunden for henvendelsen er, at en medarbejder i regionen har rejst bekymring for, at der kan være sket mulige svigt i behandlingen,« står der i en mail afsendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til Sundhedsministeriet 8. juli.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver videre, at de er i færd med at få indsigt i sagen ved at indhente relevant materiale.

Først herefter kan styrelsen vurdere, om sagen giver anledning til bekymringer for patientsikkerheden, og om sagen i givet fald skal resultere i tilsynsmæssige foranstaltninger, fremgår det af aktindsigten.

Til B.T. oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at de fortsat er ved at oplyse sagen, og det derfor endnu ikke er afklaret, om der er grundlag for tilsyn med Psykiatrisk Center Amager.

TV 2 og Frihedsbrevet kunne mandag fortælle, at den 22-årige formodede gerningsmand blev afvist i et psykiatrisk specialtilbud i månederne op til skyderiet i Field's.

Samt at han blev trappet voldsomt ned i antipsykotisk medicin.

Tre personer blev dræbt og ti såret under skyderiet i Field's.

En taskforce blev efterfølgende sat til at undersøge den formodede gerningsmands forløb i psykiatrien.

Under et pressemøde 11. oktober lød meldingen fra taskforcens formand, Tina Gram Larsen, der er lægefaglig direktør i psykiatrien i Region Nordjylland, at man ikke kunne finde en enkelt årsag til skyderiet i Field's.

»Den formodede 22-årige gerningsmand havde haft kontakt til psykiatrien i regionen inden hændelsen. Men granskningen viser, at man ikke kan pege på en enkelt årsag til skyderiet.«

»Der er ikke noget i vores afdækning, der har tydet på, at vi har kunnet finde en kerneårsag,« sagde hun i den forbindelse.