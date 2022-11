Lyt til artiklen

I den 22-årige mistænktes hjem har politiet fundet dokumenter, der peger i retning af, at Fields-skyderiet i juli var nøje planlagt.

Dokumenter, hvori det er beskrevet, at man skal sigte efter hoved og torso, at man skal holde øje med, hvor folk gemmer sig, og at man skal oprette såkaldte kill zones.

Det oplyser anklager ved Københavns Politi Søren Harbo under torsdagens retsmøde i Københavns Byret.

Det har ikke tidligere været fremme, at skyderiet tilsyneladende var planlagt på forhånd.

Under retsmødet kom det også frem, at den sigtede under politiets afhøringer har erkendt dele af de faktiske omstændigheder, men at der også er meget, han ikke husker.

De nye detaljer i sagen er kommet frem, fordi retten skulle vurdere, om den 22-årige mistænkte skal forblive varetægtsfængslet i sagen.

Dommeren ved retsmødet valgte nemlig at trodse forsvarerens anmodning om dørlukning. Derfor kan B.T. nu beskrive dele fra politiets efterforskning.

Heriblandt er altså førnævnte dokumenter.

Forsvarer Luise Høj ville gerne have nedlagt referatforbud i forhold til detaljerne i dokumenterne.

Simpelthen, fordi hun mener, at oplysningerne kan være krænkende for sin klient, da det kan være hans sygdom, der talte.

Derudover har politiet kunnet konstatere, at den 22-årige forud for skyderiet 3. juli indkøbte både magasiner og vest.