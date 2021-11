Det var store flammer, som brandvæsnet skulle bekæmpe natten til mandag.

Fyns Politi modtog kort efter midnat en anmeldense om brand i en bil via 112.

Den brændende bil befandt sig på en parkeringsplads i Lærkeparken, som ligger i Odense-bydelen Vollsmose.

»På begge sider af bilen, som var brudt i brand, holdt andre biler parkeret, og to biler har derfor fået flere brandskader som følge af branden,« siger Søren Frederiksen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi.

Natten til mandag stod en bil i brand i Vollsmose. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Natten til mandag stod en bil i brand i Vollsmose. Foto: Presse-fotos.dk.

Beredskabet var talstærkt til stede for at slukke branden. Vicepolitiinspektøren fortæller også, at brandvæsnet »forholdsvist hurtigt« fik flammerne under kontrol.

Han fortæller også, at ingen personer kom til skade under branden.

»Årsagen til branden er fortsat ukendt. Der var ikke nogle spor på stedet, som indikerede, hvad der ligger til grund for branden,« fortæller Søren Frederiksen.

Sagen ligger derfor nu i efterforskningsafdelingen.